Anthony Davis nagpakitang-gilas sa kaniyang unang NBA Finals game

Los Angeles Lakers forward Anthony Davis (3) passes the ball against Miami Heat forward Jae Crowder (99) during the second quarter in game one of the 2020 NBA Finals at AdventHealth Arena. Kim Klement-USA TODAY Sports/REUTERS

Hindi kinakitaan ng kahit katiting na kaba si Anthony Davis sa kaniyang kauna-unahang laro sa NBA Finals nang pangunahan nito ang Los Angeles Lakers sa pag-ukit ng 1-0 abante kontra Miami Heat.

Naglatag ng 34 puntos si Davis sa 11-of-21 shooting at 10 free throws bukod pa sa siyam na rebounds, limang assists, at 3 blocks sa Game 1 ng Finals kung saan tinambakan ng Lakers ang Heat, 116-98.

Dahil dito, pumangatlo si Davis listahan ng mga manlalaro mula sa Lakers sa may pinakamaraming puntos na naitala sa kanilang Finals debut sa likod nina Shaquille O'Neal (43 points) at George Mikan (42 points).

Kumonekta ng isang dunk si Davis sa kalagitnaan ng third quarter upang ibigay sa Lakers ang pinakamalaki nitong kalamangan sa laro, 87-55.

"I felt good. First NBA finals game, obviously the nerves were there, a little nervous. But when the ball's tipped up, we just go out there and play basketball," ani Davis matapos ang Game 1.

Mas umangat din ang kaniyang laro kontra sa katapatang si Bam Adebayo nang mapwersa niya itong makakuha ng dalawang foul sa simula pa lamang ng laban.

Binigyang pugay naman ni Davis ang kaniyang mga kasamahan lalo na si Kentavious Caldwell-Pope na sumalba sa Lakers noong first quarter gamit ang dalawang 3-point baskets.

Nabaon ng 13 puntos ang Lakers sa panimula ng laro bago tumirada si Caldwell-Pope upang ibalik ang Lakers sa kontensyon.

"I just try to go out there and be comfortable, knowing that this is the moment I waited for my entire career. Now I'm here and I'm maximizing the opportunity, because it doesn't come around too often," tugon ni Davis.

Binigyang diin din ni Davis na hindi maaaring magpakampante ang Lakers sa buong laban lalo pa't kaya ng Miami Heat na dumikit sa laro.

"If we wanna win the championship, we wanna be better. Championship mindset for the whole 48 minutes," sabi pa nito.

"(We have to) keep fighting. They're a great team, they're here for a reason. This team plays hard, it plays scrappy. They've got a lot of guys who can make plays for them… (If) we wanna win this series, and become champions, we have to play better from the start."