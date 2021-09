Pag-e-ensayo ni Manny Pacquiao sa Wild Card Gym sa Los Angeles, California bago ang laban kontra kay Cuban Yordenis Ugas, na pumalit kay Errol Spence Jr.. Ang bakbakan na iyon ang naging huling laban niya bago ianunsiyo ang pagre-retiro sa professional boxing. Courtesy: Ryan Hafey, Premiere Boxing Champions

LOS ANGELES, California -- Isang araw matapos ianunsiyo ni Manny Pacquiao ang kaniyang pagreretiro sa boxing, ilan sa kaniyang mga boksingero ay patuloy na sumasabak sa training sa Wild Card Gym sa siyudad na ito.

Naging sentro ng mundo ng mga Pinoy boxer ang gym mula nang maging tahanan ito ni Pacquiao.

Dalawang dekada na ang nakakaraan at dito rin sila unang nagtagpo ng legendary boxing trainer na si Freddie Roach.

"We had a great run and we had a lot of good times together and he was one of the best fighters and people I ever met in my life. He’s a good guy. I have a lot of great memories that’s all," ani Roach.

Ang panganay ni Pacquiao na si Jimuel, nagte-training din sa Wild Card Gym. Aminado si Jimuel na nagulat silang magkakapatid sa anunsiyo ng kanilang ama.

Pero laking pasasalamat din nila na tapos na ang bakbakan.

"Now he gets to relax and not take any more punishment, especially when he’s at his age now. I can’t believe it -- 27 years in boxing, amazing career," ani Jimuel.

At habang sinusubukan ni Jimuel na sumunod sa yapak ng ama, marami naman ang nag-aabang kung sino ang susunod na Pinoy boxing star.

Para kay Roach, wala nang makakalapit sa record ni Pacquiao na nanalo ng 12 world titles sa walong weight class dahil sa kaniyang pambihirang tagumpay at husay.

"There’s only one Manny Pacquiao. Mark Magsayo is certainly a great puncher and he looks like the closest thing at this point but then again I don’t think we’ll have another Pacquiao," ani Roach.

My best wishes to @MannyPacquiao Great fighter and great human being. It was an honor // Mis mejores deseos a @MannyPacquiao Gran peleador y gran persona. pic.twitter.com/jCyVUnTFQb — Marco A Barrera Tapi (@barreratapia) September 29, 2021

Hindi lang ang mga Pinoy boxer ang nagbigay-pugay sa "People's Champ" kung 'di ang ilan sa pinakatanyag sa mundo ng boxing gaya ni Marco Antonio Barrera na nakalaban ni Pacquiao nang tatlong beses.

Ang dating promoter ni Pacquiao na si Bob Arum ng Top Rank, nag-post ng retrato kasama ang boksingero at sinabing karangalan din nila na na-promote nila ang ilan sa mga blockbuster niyang laban.

Tinawag naman na "end of an era" ng boxing commentator na si Al Bernstein ang magre-retiro ni Manny.

Para naman kina Magsayo at sa iba pang boksingero, umpisa pa lang ang laban sa kanilang paghahangad na sumunod sa yapak ng kanilang idolo.

Hinuhubog na rin ng MP Promotions ni Pacquiao sina IBF champion Jerwin Ancajas, at top contenders Jonas Sultan at Marlon Tapales, kasama na ang Olympic bronze medallist na si Eumir Marcial.

"The Senator might have retired from actually boxing but he’s not retired from boxing. Maybe he’s not throwing punches in the ring but all of his fighters in MP promotions are still carrying on and fighting," ani Sean Gibbons ng MP Promotions.

Aniya, malaking karangalan na nakalaban niya si Pacquiao.

Related video:

Watch more on iWantTFC