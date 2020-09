Sa pagpasok ng Lakers sa NBA Finals, alaala ni Kobe nakatatak sa team, mga fans

Hindi na kaila sa mga supporter ng Lakers ang motivation nina LeBron James at ng kanilang paboritong team para manalo ng kampeonato -- win one for Kobe. Kelvin Kuo, AP/file

Hindi naging maganda ang simula ng 2020 para sa Los Angeles Lakers.

Noong Enero, pumanaw ang Lakers idol na si Kobe Bryant. Sa kalagitnaan ng pagratsada nila sa regular season, itinigil naman ang mga games dahil sa COVID-19, na walang kasiguruhang babalik pa ang NBA sa court.

Sinamahan pa ng mga insidente ng racial injustice kontra mga African-American.

Sa gitna ng lahat ng ingay at gulong ito si Lakers superstar forward LeBron James, na sinusubukang maging simbolo ng katatagan.

Kahit ba marami pang ganap sa loob o labas ng hardwood, hindi nagpabaya sina James at ang Lakers pagdating sa misyon nilang manalo ng kampeonato.

Paano ba sila nakarating sa 2020 NBA Finals?

Tinapos ng Lakers ang regular season na may conference-best 52 wins at 19 losses. Naging madali ang kanilang journey papuntang playoffs dahil sa kanilang consistency na pinamumunuan ni James at Anthony Davis.

Sa first round ng playoffs, tinalo ng Lakers ang Portland Trail Blazers, na nanalo ng Game 1 bago sila ibinaon ng Lakers in 4 straight games.

Sa second round, same result uli sa Lakers kontra Houston Rockets; talo ang LA sa Game 1 ngunit nag-4 straight wins sila para tapusin ang serye.

Pagdating ng Western Conference Finals, pinahirapan ng Denver Nuggets ang LA. Kung titignan natin ang win-loss record, parang hindi naman?

Pero pangako, team to beat ang Nuggets ngayong season dahil sa mga comeback nila sa first at second rounds.

Matatandaan ang buzzer-beater ni Davis sa Game 2, which dictated the series.

So here we are. The final round. Exciting ito dahil sa daming storylines!

James won his first title with the Miami Heat noong 2012 with Dwyane Wade at Chris Bosh. At ngayon going for another championship, medyo ironic dahil makakalaban niya ang first team kung saan siya nag-champion.

Maraming diehard Pinoy Laker fans, at big deal ito dahil 10 years ago since nakapasok ang Lakers sa Finals. Noong 2010, they won the title versus rivals the Boston Celtics in 7 games.

Hindi na kaila sa mga supporter ng Lakers ang motivation ng kanilang team para manalo ng kampeonato -- win one for Kobe.

Noong naka game-winner nga si Davis sa Game 2 sa West Finals, sumigaw siya ng "Kobe" after the winning basket.

So no doubt, dedicated ng buong Lakers ang title run na ito kay "Black Mamba."