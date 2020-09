NBA Finals: Kuwentong ‘underdog’ ng Heat maaaring malapit sa puso ng Pinoy fans

Sino ang nag-akalang aabot ang Miami Heat sa 2020 NBA Finals?

Paano, ang favorites kasi ay ang Milwaukee Bucks kasama si MVP Giannis Antetokounmpo. O kaya ang defending champion Toronto Raptors. O mas-logical ang Boston Celtics dahil sa rising stars nila.

Nagtapos ang regular season ng Miami with a 44-29 record, good for fifth sa Eastern Conference.

Ang best players sa the Heat ngayong season ay sina Jimmy Butler, Goran Dragic, Bam Adebayo, at isama mo na riyan sina Tyler Herro, Jae Crowder at Duncan Robinson.

Pero in contrast to Lakers stars LeBron James and Anthony Davis, total team effort ang Heat.

Tingnan natin ang playoff journey ng Miami.

Sinweep ng Heat ang Indiana Pacers sa first round kahit No. 5 seed ang Miami. Magkadikit lang ang record nila ng Pacers kaya match na match sila.

Nagsimulang maniwala ang mga fans na the Heat are going to the Finals matapos talunin ang Bucks sa second round. Dito nag-step up ang mga young guns na sina Herro at Adebayo.

Dito na nakita ang galing ng youth at coaching ng Miami. Evenly matched ang Miami at Boston dahil sa mga piyesa nila. Sa coaching na rin dahil magaling ang Celtics coach na si Brad Stevens, pero the Celtics were just outplayed and outcoached.

The most crucial game was Game 4 when Tyler Herro was the hero scoring 37 points. Herro is the one of the youngest players to score 35 points or more in a playoff game.

Kung ang Lakers maraming storylines, ganoon din ang Heat.

Huling nakapasok ang Miami sa NBA Finals noong 2014, their fourth straight since 2011 where they won the championship in 2011 and 2012. Of course, we must note the best player on those teams: LeBron James, who is now with the Lakers.

Kung may Pinoy connection ang Lakers, mas meron ang Heat.

Balik-NBA Finals si Fil-Am coach Erik Spoelstra. Ngayon, mapapatunayan ba niyang kaya niyang mapag-champion ang team niya without LeBron or a big-time superstar?

More importantly, Pinoy represent! Panalo pa rin!

From a sports perspective, everybody loves an underdog. Sa unang tingin, Miami ang dehado. Kaya expect na maraming kakampi sa Heat dahil sila ang underdogs; haluan mo na rin ng LeBron haters.

Huwebes na ang simula ng NBA Finals, 9 a.m., Manila time.

Sigurado magiging exciting ang NBA Finals na ito.

Kayo, kanino ba kayo kampi?