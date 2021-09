Si Manny Pacquiao sa kaniyang huling laban kontra sa Cuban na si Yordenis Ugas noong Agosto 21, 2021. Inanunsiyo na ngayong ika-29 ng Setyembre 2021 ng 8-time boxing champ na magreretiro na siya sa pro boxing. Patrick T. Fallon, AFP/File

MAYNILA - Pagkatapos ng mahigit dalawang dekada, nag-retiro na sa pro boxing si Manny Pacquiao.

Sa isang video sa social media ngayong Miyerkoles, sinabi ni Pacquiao, na senador na ngayon, na mahirap na desisyon ang iwanan ang pinakamamahal niyang sport na nagpabago sa takbo ng kaniyang buhay.

"It is difficult for me to accept that my time as a boxer is over. Today, I am announcing my retirement. I never thought this day would come," ani Pacquiao, na tatakbo sa pagka-Pangulo ng bansa sa darating na halalan.

Sa pamamaalam ni Pacquiao sa boxing sa edad na 42, ibinahagi niya kung paano nag-iba ang direksiyon ng kaniyang buhay - mula sa isang batang nagbebenta ng paninda sa daan hanggang sa maging kaisa-isang 8-division world champion sa kaniyang napiling sport.

"Thank you for changing my life. When my family was desperate, you gave us hope. You gave me the chance to fight my way out of poverty. Because of you, I was able to inspire people all over the world. Because of you, I have been given the courage to change more lives. I will never forget what I have done and accomplished that I never imagined," sabi niya.

"I just heard the final bell. Tapos na ang boxing."

Nagpasalamat ang boxing legend sa buong mundo, lalo na sa mga Pilipino, sa kaniyang natanggap na suporta. Inisa-isa rin niya ang mga tumulong sa kaniyang career, mula sa kaniyang mga manager, coach, at mga fan.

"To my friend and trainer Freddie Roach, he was not just my coach but my family, a brother and a friend," ani Pacquiao.

"‘To the boxing fans all over the world, thank you very much. Who would have thought Manny Pacquiao would end up with twelve major world titles in 8 weight divisions, hold the record of being the only boxer to win world titles in 4 weight classes," aniya.

Nagpasalamat din siya sa asawang si Jinkee at pamilya na laging nasa tabi niya, mula training at laban.

"The lord gave me overflowing blessings. I can never thank Him enough for bestowing upon me and my beautiful wife and best friend Jinkee, and our five wonderful children," ani Pacquiao.

"To Mommy D and my dad and my entire family, thank you for your unconditional love," dagdag niya.

Nagsimula sa professional boxing si Pacquiao sa edad na 16 noong Enero 1995, kung saan tinalo niya si Enting Ignacio sa four-round decision.

Unang naging world champion si Pacquiao taong 1998 nang mag-upset win kontra sa Thai boxer na si Chatchai Sasakul para makuha ang WBC Flyweight Champion.

Siya ang kaisa-isang boxer na humawak ng world title sa apat na dekada, at siya rin ang unang boxer na nanalo ng world title sa walong weight class.

Naging IBF Bantamweight Champion si Pacquiao nang talunin si Lehlohonolo Ledwaba taong 2001, at nag-umpisang sumikat sa world boxing arena nang talunin si Marco Antonio Barrera noong 2003.

Natalo rin niya ang mga Mexican champs gaya nina Juan Manuel Marquez para makuha ang featherweight belt, at si Erik Morales.

Tinalo naman niya si David Diaz taong 2008, at knock out win naman ang kaniyang nagawa kontra kay Ricky Hatton para makuha ang welterweight title.

Ginulat din ni Pacquiao ang boxing world nang matalo niya ang mga bigating sina Oscar De La Hoya at Sugar Shane Mosely. Nagwagi rin siya laban kina Miguel Cotto at Antonio Margarito.

Malaki ang naging fan-base ni Pacquiao na kilala sa kaniyang all-action knockout power at kakaibang bilis.

Taong 2019 nang talunin ni Pacquiao ang undefeated na si Keith Thurman at naging world champion sa edad na 40.

Noong Agosto 21 ang naging huling laban ni Pacquiao, kung saan natalo siya ng Cuban na si Yordenis Ugas.

Ngayon, nakatutok si Pacquiao sa public service at naghahanda sa pagsabak sa ibang klaseng labanan - ang halalan sa pagkapangulo sa Mayo 2022.

Sa kaniyang pagreretiro, hinikayat ni Pacquiao na suportahan ang bagong henerasyon ng Pinoy boxers.

-- Ulat ni Dyan Castillejo, ABS-CBN News

