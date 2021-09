Bago pa man sumikat si Manny Pacquiao, marami nang boksingero ang nagbigay ng karangalan para sa Pilipinas.

Nariyan sina dating world flyweight champion Pancho Villa, super featherweight champion Gabriel "Flash" Elorde, junior lightweight king Rolando Navarette at si featherweight titlist Luisito Espinosa.

Pero si Pacquiao ang nagbigay daan para tuluyang tingalain ng mundo ang boksingerong Pinoy.

"Bago dumating si Manny Pacquiao, alam natin ang reputasyon ng Philippine boxing: Ang mga boksingero natin ay ginagawa lamang sacrificial lambs abroad," kuwento ng beteranong fight analyst na si Atty. Ed Tolentino.

"Inilalaban tayo sa mga foreign boxers na up and coming at ang mga boksingero natin pumupunta na lang doon para matulog."

Nagbago ang lahat aniya noong bumulusok ang pagsikat ni Pacquiao.

Ano bang mayroon kay Manny na wala sa ibang Filipino champions?

"Iba ang ferocity na ipinakita niya e. 'Yung pinagsunod sunod niya ang panalo sa mga Meksikano. 'Yung tinalo niya 'yung magagaling sina Oscar De La Hoya, David Diaz, Erik Morales, Marco Antonio Barrera, and even Juan Manuel Marquez. He was fearless and this was a guy who was moving up in weight," ani Tolentino.

Saksi si Tolentino sa pag-akyat ni Pacquiao mula sa isang patpating flyweight, hanggang sa masagad sa junior middleweight.

"'Yung ibang kampeon natin talagang with due respect, magaling, but they never dared to go beyond the parameters of mortality. He (Pacquiao) crossed that bridge were only a few Filipino boxers dared to cross."

Dahil sa kanyang galing, si Pacquiao ang naging katangi tanging boksingero na nakapanalo ng 12 major world titles sa eight weight classes. Siya rin ang kaunaunahang boxer na nakapanalo ng lineal championships sa limang weight divisions.

Siya rin ang naging pinakamatandang welterweight champion noong tinalo niya si Keith Thurman para sa WBA "super" title noong July 2019.

Si Pacquiao lang rin ang nag-iisang fighter na nakahawak ng titulo sa loob ng apat na dekada: 1990s, 2000s, 2010s, and 2020s.

"Of course Espinosa moved up in weight pero sagad lang. Flash Elorde he was champion for seven years pero he stayed stationary in one division," ani Tolentino.

"Si Pacquiao hindi. He didn't stay in one weight, akyat ng akyat. He was defying his own mortality. He dared to roll the dice, napakabigat ng kayang ginawa. 'Yung maghari sa isang kingdom okay na e. Siya he ruled eight kingdoms."

Nitong Huwebes, nagpaalam na si Manny sa mundo ng boxing para tuluyan nang pagtuunan ng pansin ang pagtakbo bilang presidente ng Pilipinas.

"I never thought that this day would come," ani Pacquiao.

"As I hang up my boxing gloves, I would like to thank the whole world, especially the Filipino people, for supporting Manny Pacquiao."

Para kay Tolentino, malaki ang pasasalamat ng bagong henerasyon ng Pinoy boxers kay Pacquiao dahil mas naging mabenta sila sa international stage.

Siya ang nagbigay daan sa mga tulad nina bantamweight champions Nonito Donaire Jr., John Riel Casimero at Reymart Gaballo, junior bantamweight king Jerwin Ancajas, at marami pang iba.

"Nagkaroon ng respeto sa Philippine boxing. Filipino boxers now are coveted not because they will be treated as sacrificial lambs; they were an attraction," aniya.

