LeBron, coach Spo muling tutungtong sa NBA Finals ngunit bilang magkatunggali

Walang nag-akala noong 2014 na hindi tatagal si LeBron James sa Miami Heat kung saan naka-4 na NBA Finals siya at 2 kampeonato.

Ngunit sa pagtatapos ng season na iyon, kung saan nilampaso sila ng San Antonio Spurs sa Finals, pinili ni James na bumalik sa Cleveland Cavaliers at doon na natuldukan ang tinaguriang "Big 3 era" sa Miami.

Matagal nang wala si James sa South Beach, ngunit hanggang ngayon kitang-kita pa rin ang "Heat culture" sa kaniyang paglalaro -- ang mentalidad na 100% lagi ang effort sa laro at na pagtrabahuan ang pagiging No. 1.

Bahagi ng pag-angat ng laro ni James sa Miami si Erik Spoelstra, na noo'y itinuturing na isa sa mga promising na batang head coach sa liga.

Nang mawala ang mga superstar sa koponan, nanatili sa sidelines si Spoelstra at kahit matumal na ang tagumpay nagpursige siya, ang coaching staff at team management na bumuo ng competitive lineup.

Nagbunga ang pagtitiyaga ni Spoelstra at ng Heat ngayong taon nang makapasok uli ang grupo sa NBA Finals.

Di man ganoon kalalaking mga pangalan ang nagdadala sa Miami, pero naging sapat na ito para malampasan ang Eastern Conference.

Sa tulong ng mga draft pick tulad nina Bam Adebayo, Tyler Herro at Duncan Robinson; mga acquisition ng beteranong mga role player tulad nina Goran Dragic, Jae Crowder at Andre Iguodala; at pagdating ni All-Star Jimmy Butler, nagkaroon ng lehitimong mga piyesa ang Fil-Am head coach para makabuo ng championship team.

At ngayong nasa Finals na sila, haharapin ni Spoelstra ang pamilyar na mukha -- si LeBron James.

Matapos ang 4 na taon sa Cavaliers kung saan nakopo nila ang 2016 na kampeonato, tumungo si James sa Los Angeles Lakers para ipagpatuloy ang karera.

Maraming nagsabing pinili ni James ang Hollywood dahil marami siyang gustong pasuking negosyo, kasama na ang pagpo-produce ng mga pelikula, bilang paghahanda sa kaniyang pagreretiro.

Hindi naging maganda ang unang taon niya sa LA dahil na-injure ito sa kalagitnaan ng kampanya at sa isa pang pagkakataon bigo ang Lakers makapasok sa playoffs.

Biglang gumanda ang kapalaran ng Purple and Gold bago ang 2019 season nang pumirma sa kanila si All-Star big man Anthony Davis at doon nagsimula ang pag-arangkada muli nina James at ng Lakers.

Sa konklusyon ng regular season, nakuha ng Lakers ang top seed sa West habang sa playoffs naman pinulbos nila ang Portland, Houston at Denver tungo sa title series.

Reunion kumbaga ito nina James at Spoelstra, ngunit bilang magkalaban.

Sino kaya ang mananaig?