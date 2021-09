MAYNILA—Nakamit nitong Sabado ng Bren Esports ang 3-game winning streak sa Season 8 Mobile Legends: Bang Bang Professional League.

Pero bago nito, nahirapan ang defending world champions sa mga unang bahagi ng season.

Matatandaan ding nagkaroon ng punto na sila ang huli sa league rankings at walang nakuhang panalo sa unang dalawang linggo ng MPL Season 8.

Sa isang press conference, idinetalye ng koponan ang ilang susi sa kanilang pagkapanalo.

Ayon kay head coach Francis "Duckeyyy" Glindro, nakatulong ang panibagong patch at mas pumabor ito sa mga pick nila.

"I think it's safe to say na pumabor sa'min 'yong patch," ani Duckeyyy sa isang post-match press conference matapos ang 2-0 win nila sa Onic PH.

Nakatulong din ayon sa kaniya ang Sunsparks Philippines dahil wala umanong makausap ang koponan sa boot camp.

"Previously wala silang nakakausap parang state of ang daling magburnout walang stimulus," ani Duckeyyy.

At bukod dito aniya, mas "nag-mature" na umano ang kanilang pananaw sa laro, matapos ang mga pagsubok sa unang bahagi ng season.

"This time, nag-mature na sila in a way na ano hindi na sila parang pisot na dire-diretso lang na walang preno," sabi ni Duckeyyy.

Ika-5 na sa league rankings ngayon ang Bren, na makakaharap ang TNC sa susunod nilang laban alas-12 ng hapon ng Oktubre 2.