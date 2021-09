Screenshot mula sa kuhang video ni @rlikness

MAYNILA—Sa kaniyang pagbabalita tungkol sa sitwasyon sa home stadium ng Utah Jazz ay hindi nakilala ng isang local reporter sa Utah na ang Filipino-American Jazz guard na si Jordan Clarkson ang nakapanayam niya.

Nag-viral sa social media ang interview ng KUTV news reporter na si Hayley Crombleholme sa NBA "6th Man of the Year" habang gumagawa ng balita tungkol sa mandatory vaccine card requirement bago pumasok sa Vivint Arena.

Welp, pretty sure @rlikness and I just interviewed @JordanClarksons off the street without realizing it was Jordan Clarkson 🤦‍♀️ I have some follow-up questions… — Hayley Crombleholme (@HayleyHolme) September 24, 2021

Sa video na kuha ng kaniyang kasamahan, tanong pa ni Crombleholme kay Clarkson: "Did you go to any Jazz games?"

Chill naman na sagot naman ng manlalaro: "Yeah, a lot."

Sa video na ipinost ni Crombleholme sa kaniyang Twitter account, makikita pang tinanong niya ang pangalan ng NBA player.

Had him spell his name and everything 🤦‍♀️. I’m only mildly (okay highly) embarrassed pic.twitter.com/mWFO6eXOjp — Hayley Crombleholme (@HayleyHolme) September 24, 2021

Matapos lang ng interview ay napagtanto niya na mismong manlalaro na pala ng Utah Jazz ang kaniyang nakausap.

Hindi naman pinersonal ni Clarkson ang nangyari. Sa katunayan, tinawanan pa niya ito.

🤣 just happy i spelled my name right @HayleyHolme https://t.co/QndUL6EPEb — Jordan Clarkson (@JordanClarksons) September 24, 2021

Natapos ni Clarkson ang kaniyang "6th Man Award" season nang may 18.4 points per game, 4 rebounds per game at 2.5 assists per game sa loob ng 68 games.