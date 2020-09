Merit scholarship para sa esports college athletes ilulunsad ng grupo

Tatlong uri ng scholarship ang alok ng AcadArena para sa kanilang mga miyembro sa ilulunsad na merit scholarship. Handout photo mula sa AcadArena

MAYNILA - Maglulunsad ng merit scholarship program ang isang campus esports organization, katuwang ang isang telecommunications company para sa kanilang mga kalahok na esports athlete sa kolehiyo.

Ito anila ang kauna-unahang esports merit program sa buong bansa.

Sa isang pahayag, naglabas ang grupong AcadArena, kasama ang Globe Telecom, ng mga panuntunan sa ilulunsad nilang merit scholarship para sa mga manlalaro ng esports.

Bukas ang scholarship program sa mga koponang kasali sa kanilang member-schools, na kinabibilangan ng nasa 13 unibersidad sa buong bansa, gaya ng University of Santo Tomas, De La Salle University, University of the Philippines, Ateneo De Manila University, at iba pa.

Tatlong uri ng scholarship ang alok ng AcadArena sa programa.

Una rito ang competitive merit, na bukas sa mga manlalaro ng kanilang member schools na nagpapakita ng magandang performance at pag-uugali sa mga laro.

Sumunod dito ang leadership merit, kung saan pasok ang mga support staff ng mga member school na malaki ang naging ambag sa esports scene sa kanilang unibersidad.

Nasa 25 porsiyento hanggang 100 porsiyentong scholarship ang alok sa competitive at leadership merit scholarship programs.

Mayroon ding “family good game grant” para sa mga pamilya ng esports athlete na kalipikado sa ano mang official tournament ng AcadArena. P25,000 hanggang P50,000 ang maaaring abutin ng grant.

Ayon kay Dennis Christian Dominguez, Head of Games and Esports ng Globe Telecom, malaking tulong ito para sa mga estudyanteng nasapul ng coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic.

"The education sector is hard-hit by the pandemic, with students, teachers and families shaken to adjust to the digital norm," aniya.

"Many schools are turning to esports to supplement the lack of extracurricular activities. This is Globe’s way to make that transition smoother and more holistic," dagdag niya.

Maglalabas ng karagdagang detalye ang grupo tungkol sa eligibility, admission, at application process ng mga scholarship bago matapos ang taon.