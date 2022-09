Binubuhat ng RSG Philippines ang kanilang korona matapos magkampeon sa MPL Season 9 nitong Mayo. Courtesy: MPL Philippines/FIles

MANILA - Tutok ngayon ang RSG Philippines sa pagtanggol ng kanilang korona sa MPL Philippines, sa gitna ng umuusbong na kompetisyon.

At tila nababawi na nila ang kanilang winning form.

Sa isang panayam matapos ang kanilang panalo kontra sa 3rd-seeded na Echo Philippines, sinabi ni head coach Brian "Panda" Lim na aminado siyang naga-adjust pa sa meta ang kaniyang mga manlalaro.

"Our goal is we want to protect the crown that we have. And starting from the bottom, sa top 7, and going to the top 3 na,. it just shows na our hard efforts is really proving na, showing that what we're doing now is tama," ani Panda.

Bago ang linggong ito, sinubukan ng RSG ang iba't ibang lineup para maka-adjust sa meta.

"We're still experimenting with the meta. We have lots of things to learn pa. But at least, winning against Echo shows that we are on the way to be going to the playoffs," dagdag ng two-time MPL title-winning coach.

Sa bagong patch na inilabas bago magsimula ang Season 10, mas pinalakas ang hero na si Faramis na madalang gamitin sa mga nakalipas na season.

Mas pinahina naman ang ilang attribute ng Atlas, at Franco na madalas gamitin ni Season 9 MVP Dylan "Light" Catipon.

Gayunman, naging maganda na ang performance ng reigning ML:BB Southeast Asia Cup champions, matapos matalo sa dalawa sa unang tatlong matches nila.

Matapos ang mga laban nitong Sabado, ika-4 na sa standings ang RSG, na naungusan ng reigning world champions na Blacklist International matapos nilang walisin ang TNC Pro Team.

Sunod na maglalaban ang world champs at MSC champs nitong Linggo, alas-8 ng gabi.