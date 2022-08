MAYNILA – Idinaan sa kwela ng dating basketbolista na si Marc Pingris ang pagpapakita ng kaniyang buong suporta sa pagbubuntis ng asawang si Danica Sotto.

Sa Instagram, nakunwaring buntis din si Pingris habang binibigyan ng halik si Sotto.

Sa caption, alam ng dating PBA player na bagamat masaya magkaroon ng anak ngunit mahirap ang pagbubuntis. Kaya naman hanga ito sa kaniyang asawa.

“Masarap mag ka baby pero mahirap mag buntis pero masaya. love you my queen @danicaspingris,” ani Pingris.

Samantala, ibinahagi rin ni Sotto na wala na ang sakit ng ulo at pagkahilo niya. Naramdaman aniya ang maraming sintomas dahil matagal na rin ang huli nitong pagbubuntis.

“No more headaches and dizzy spells. Thank you Lord! I have more energy and can eat almost anything. Tagal na since my last pregnancy so I’m really feeling every symptom,” pahayag ni Sotto sa Instagram.

Sa ngayon, halo-halong emosyon umano ang nararamdaman niya sa pagbubuntis sa kanilang ikatlong anak ni Pingris.

“Mixed emotions na may kaba and excitement. Whenever I have anxious thoughts, I renew my mind because I know I’m not alone and that we have God as our guide and our source of strength,” dagdag pa niya.

Nito lamang Hunyo, inanunsyo nina Pingris at Sotto ang pagkakaroon ng kanilang ikatlong supling kasabay ng Father’s Day.

Unang nagkita sina Pingris at Sotto noong Oktubre 2005 at ikinasal noong Marso 2007. Mayroon na silang dalawang anak: Jean Michael at Anielle Micaela.

Related video: