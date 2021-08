Ipinasilip ng Philippine Sports Commission (PSC) ang house and lot units na ibibigay sa mga Tokyo Olympic medalists na sina Hidilyn Diaz, Nesthy Petecio, Carlo Paalam at Eumir Marcial.

Gawa na raw ang mga fully furnished unit na bahagi ng pabuya ng gobyerno matapos ang matagumpay na kampanya ng Pilipinas sa Tokyo.

"As promised by President Rodrigo Duterte, the country's four Olympic medalists will be awarded their own house and lot units in their respective provinces," sabi ng PSC sa kanilang Facebook page kasama ang mga kuha ng ginagawang bahay.

Dalawa sa mga bahay ay itinayo sa Zamboanga kung saan nakatira ang pamilya nina Diaz at Marcial. Itu-turn over na ang units sa Setyembre 2.

Ang dalawa pang bahay para kay Petecio at Paalam ay itinayo naman sa Davao.

Nanalo ng makasaysayang gintong medalya para sa Pilipinas si Diaz sa women's weightlifting, samantalang nanalo naman ng silver sina Petecio at Paalam sa amateur boxing. Si Marcial naman ay nakakuha ng bronze sa boxing.

Ang mga bahay at lupa ay ilan lang sa mga reward na nakuha ng apat na atleta matapos sumabak at manalo sa Tokyo Olympics.

