UAAP: CJ Cansino, iginiit na hindi siya 'ginapang' ng UP

Muling iginiit ng dating kapitan ng University of Santo Tomas (UST) na si CJ Cansino na hindi siya ni-recruit o "ginapang" ng University of the Philippines (UP), matapos niyang lumipat ng eskwelahan.

Naging laman ng balita si Cansino matapos nitong umalis sa UST, dahil tinanggal umano siya sa Growling Tigers ng kanilang head coach na si Aldin Ayo.

Sa isang panayam sa The Varsitarian Martes ng gabi, ipinaliwanag ni Cansino kung paano siya tinanggal sa koponan, at itinanggi na matagal na niyang balak na lumipat sa UP.

"Ginagapang ka daw ng UP bago ka pa tanggalin?" ang siyang tanong kay Cansino.

"Hindi, hindi totoo 'yun," mariing sinagot ng manlalaro. "Pagkatapos ako tanggalin, doon ko pa lang tinawagan ang agent ko … na humanap ng school. At hindi talaga, wala talagang nage-expect na mangyayari ito, kahit ako."

Nagbigay rin ng kaunting detalye si Cansino tungkol sa umano'y "bubble" ng Growling Tigers sa Sorsogon, kung saan nag-training ang kanilang team simula pa ng Hunyo.

Ayon kay Cansino, mayroong mga tumutol sa plano na mag-training, ngunit siya mismo ay pumayag na pumunta.

"Ako personally, pumayag ako kasi gusto kong maging ready palagi at siyempre gusto ko rin na may magawa na bago, so pumayag ako personally," ani Cansino.

"Pero 'di ko alam sila, kung ano ang naging decision nila. Pero ako, pumayag ako, voluntary."

