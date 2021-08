Kuha ni Nicasio Anches, CIO Cagayan de Oro

Iginawad ng Cagayan de Oro City sa pamamagitan ni Mayor Oscar Moreno ang P2 million cash incentive kay Tokyo 2020 Olympic silver medalist na si Carlo Paalam.

Binigyan din ng commendation mula sa city council si Paalam

dahil sa dala niyang karangalan hindi lamang sa Cagayan de Oro pati na rin sa bansa. Dahil sa kanyang pagkapanalo ng silver sa Olympics, inspirasyon si Paalam ng maraming kabataan.

Dumating ngayong Martes sa kanyang hometown sa Cagayan de Oro si Paalam.

Nangalakal ng basura noong bata pa si Carlo bago nakasama sa boxing program ng Cagayan de Oro.

Nagpasalamat si Paalam kay Moreno na dati pang sumusuporta sa kanya sa sports. Balak din na ipangalan sa kanya ang itatayong boxing gym ng lungsod na "Carlo de Oro". Ito ay gagamitin na training center sa mga boxers at iba pang atleta.



Balak ni Paalam na magpatayo ng boarding house at mag-negosyo ng bigasan mula sa kanyang pera na natanggap para makatulong sa pamilya.

Ayon kay Paalam, naninibago sya na may mga tumatawag sa kanya na "Sir". Dagdag niya sya pa rin ang dating Carlo at walang nagbago kahit sa narating na kasikatan at mga pagpuri.

Kasama sa sumalubong sa kanya ang mga magulang na sina Peo At Jocelyn. Nagkita rin sila ng kanyang girlfriend na si Stephanie Sepulveda.

Isang programa ang inihanda ng Cagayan de Oro local government bilang parangal para kay Paalam. - ulat ni PJ dela Pena



