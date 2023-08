Kuha ni Mark Demayo, ABS-CBN News/FILE PHOTO

MAYNILA – Nagpaalala na ang NLEX Corporation na inaasahang magiging mabigat ang daloy ng trapiko sa expressway sa darating na Agosto 25, Biyernes.

Ayon sa pamunuan ng NLEX, kailangan planuhin ng mga motorista ang kanilang pagbiyahe dahil sa Philippine Arena sa Bulacan gaganapin ang opening ng FIBA Basketball World Cup 2023.

Dagdag pa ng NLEX Corp. magpapakalat sila ng mahigit 200 traffic personnel at incident response teams sa loob ng Ciudad de Victoria at sa mga strategic area sa buong expressway.

Maglalagay din anila sila ng mga directional road signage upang maging gabay ng mga motoristang pupunta sa Philippine Arena.

Bukod pa rito, magkakaroon din ng libreng P2P shuttle services papunta at palabas ng venue mula alas-11 ng umaga hanggang alas-5 ng hapon.

Narito ang mga pick up at drop off points:

PITX Bus Terminal

Mall of Asia Arena

One Ayala Bus Terminal

BGC Market Market Bus Terminal

SM Megamall

Araneta City

Trinoma

SM North

Clover Leaf Ayala Mall Bus Terminal

SM Baliuag

SM Pampanga

SM Clark

Magsisimulang maghatid ang mga P2P buses pabalik sa iba’t ibang drop off points pagkatapos ng laro ng Gilas Pilipinas kontra sa Dominican Republic.

Upang mas mapabilis ang biyahe at makaiwas sa aberya, pinaalalahanan din ng NLEX ang mga manonood na ang Ciudad de Victoria Toll Plazas ay 100% RFID.

Dahil dito, hinihikayat ang mga motoristang magpakabit ng Easytrip RFID at siguraduhing may sapat na load bago bumiyahe.

Ang mga gate sa Philippine Arena ay bubuksan ng alas-12 ng hapon at isasara ang lahat ng access papunta dito simula alas-5:30 ng hapon.

Tanging P2P buses at mga sasakyang may valid vehicle access at parking permits na awtorisado lamang ng FIBA ang papayagang makapasok mula alas-5:30 ng hapon hanggang sa makalabas ang mga taong nanood ng laro.

Maaari lamang pumarada ang mga sasakyan sa mga parking areas sa loob ng Philippine Arena o sa mga additional parking area sa Bocaue at Sta. Maria bypass road.

Pinayuhan din nila ang mga motoristang papunta sa Sta. Maria, Bulacan sa araw na ito na maglaan ng karagdagan oras sa biyahe at dumaan sa mga alternate route kagaya ng Marilao, Bocaue, o Tambubong.

