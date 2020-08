Kai Sotto itinuring na karangalan ang paghalintulad sa kaniya sa isang NBA All-Star

Watch more in iWant or TFC.tv

Itinuturing na malaking karangalan ng Pinoy NBA hopeful na si Kai Sotto na maihambing sa isang all-star center sa liga.

Ayon sa 7-foot-2 na si Sotto, malaking karangalan na maihambing siya ng isang NBA G League coach sa Denver Nuggets center at Serbian na si Nikola Jokic.

“I always watch Nikola Jokic play, how he sizes up on the court. I also pattern myself to his game. He’s a great player so it’s an honor to be compared to him. I’ll work hard to be as good as him,” ani Sotto.

Sa isang statement ni G League Select Team head coach Brian Shaw, sinabi niyang may abilidad si Sotto tulad ni Jokic.

Ipinasilip din ni Sotto kung paano siya mag-ensayo.

“Here I train twice a day… Every day sinisingitan ng weights and stairmaster. Stairs na parang machine,” aniya.

“They have great players here. Everytime i play, i have to earn everybody’s respect and play my hardest,” dagdag niya.

Noong 2019 lumipat si Sotto sa Amerika matapos ang kaniyang high school basketball career sa Ateneo De Manila University.

Sa kaniyang karanasan nakayanan na niya ang pag-level up sa laro.

Isa pa sa nagpalakas umano sa kaniya ang lutong Pinoy.

“Bulalo, tinola, but my favorite is sisig. Especially kapag gawa ni mommy,” ani Sotto.

Araw-araw nakatutok si Sotto sa kaniyang NBA dream.

“I envision myself to be an all-star. To prove that i’m a great player. To represent Asia,” ani Sotto.

Nakaplano ang NBA G League Select Team games sa Walnut Creek sa California, kasama ang Fil-Am na si Jalen Green.



— Ulat ni Dyan Castillejo, ABS-CBN News

