Sports legend Lydia de Vega inilibing na sa Bulacan

Naihatid ngayong Miyerkoles sa kaniyang huling hantungan ang Filipino sports legend na si Lydia de Vega.

Dinagsa ng mga tagasuporta at nagmamahal ang huling misa para sa atletang minsang hinirang bilang "Asia's fastest woman," pati ang kaniyang paglilibing sa Pandayan Memorial Park sa Meycauayan, Bulacan.

Alas-9 ng umaga nang ilipat mula chapel ng simbahan patungo sa harapan ng altar ang mga labi ng namayapang sports icon.

Mga tauhan ng Philippine Navy ang umalalay sa paglilipat ng kabaong. Sinaluduhan din nila sa huling pagkakataon si De Vega, na isang Navy reservist.

Nakasuot ng puting damit na may mukha ni De Vega at may nakasulat na "Always in our hearts" ang kaniyang pamilya.

Dumalo rin sa misa ang mga nakasamang atleta at opisyal ni De Vega sa Gintong Alay, kabilang sina Elma Muros, Dario de Rosas, Tito Tulawan, Nenita Tacuyan, Bernadette Yarte at AC Cuda.

Madamdamin naman ang huling mensahe ng anak ni Lydia na si Stephanie, na hiniling sa sambayanang huwag kalimutan ang legacy ng isa sa pinakamatagumpay na atleta ng bansa.

"My only request now is to not the legacy of my mother fade," ani Stephanie.

Binigyan din ng 21-gun salute ng Philippine Navy si De Vega at binigyan ng watawat ng Pilipinas ang pamilya.

Nauna nang sinabi ng lokal na pamahalaan ng Meycauayan na naghahanap na ito ng lugar kung saan permanenteng madi-display ang mga memorabilia ng atleta.

Pumanaw si De Vega noong Agosto 10 sa edad na 57 matapos makipaglaban sa cancer.

