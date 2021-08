Weightlifting sa Palarong Pambansa, ikinakasa na

MAYNILA -- Maaring maisama na sa Palarong Pambansa ang sport na weightlifting, ayon sa Department of Education (DepEd).

Ayon kay Department of Education Undersecretary Revsee Escobedo, nag-uusap na ang DepEd at Samahang Weightlifting ng Pilipinas (SWP) upang maisama ang sport na nagbigay ng unang Olympic gold medal ng bansa sa pamamagitan ni Hidilyn Diaz.

Una na ring nagbigay ng proposal ang SWP na isama ang weightlifting bilang demonstration sport noong 2020 Palarong Pambansa ngunit naantala dahil sa pandemya.

“There was a proposal made by the SWP during the preparations for 2020 Palarong Pambansa to be included as a demo sport during the event. Inabutan lang tayo ng COVID-19 pandemic. But nag-uusap na ang Palarong Pambansa Secretariat at ang SWP for inclusion of weightlifting in Palarong Pambansa,” ayon kay Escovedo.

Sa isinagawang forum ng Philippine Sportswriters Association, muli ring umapela si SWP president Monico Puentevella kay Education Secretary Leonor Briones na maisama ang weightlifting sa Palarong Pambansa.

“I would to reiterate my appeal, 'yung appeal ko kay Secretary Briones. Sabi ko humarap ako sa inyo, pagbalik ng Palaro, isama niyo na ang weighliifting,” ayon kay Puentevella.

Giit pa ni Puentevella, maraming batang nakikitaan ng potensyal ngayon sa sport. “Madami akong bata ngayon e, 12 years old like Hidilyn,” aniya.

Isinusulong din ng SWP ang pagsama sa weightlifting sa susunod na season ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) upang mas maraming batang atleta ang mabigyan ng pagkakataon at mapahusay pa ang kaalaman sa sport.

“Susulat ako ulit sa UAAP board kung puwede isama. Ang malakas UE, malakas madami, UP, malakas madami pero dalawa, tatlo lang e. Ang kailangan mag-encourage na rin ang UAAP board sa kanilang mga eskuwelahan, kanilang mga uniberisdad," ani Puentevella.

Samantala, tiwala si Puentevella na malaki ang tsansa ng Pilipinas na muling makapag-uwi ng medalya sa 2024 Paris Olympics dahil sa apat na babaeng weightlifter na sumusunod na yapak ni Diaz.

Kabilang dito sina Elreen Ann Ando na madami na rin umanong pinagdaanan katulad ni Diaz.

“Si Ando nakapasok na siya sa mata ng karayom. Gusto kong dumaan siya kagaya ng iyak noon ni Hidylin (sa 2012 London Olympics),” ayon kay Puentevella.

Dapat rin umanong abangan ang weightlifter na si Vanessa Sarno na nanalo ng dalawang ginto sa Asian Weightlifting Championship noong Abril.

Tiwala rin si Puentevella sa kakayanan ni Kristel Macrohon na nanalo rin ng dalawang bronze medal sa parehong tornero, at ni Rosegie Ramos na produkto ng gym ni Diaz sa Zamboanga City.

Hindi rin umano inaalis ang posibilidad na muling sumali si Diaz sa Paris Olympics.

“Kung talagang kaya ng katawan ni Hidy sa Paris, she will be 33 at that time, puwede siyang mag-medalya muli, pero mag-sasakripisyo siya,” pagtitiyak ni Puentevella.

“But if she retires, she will be our national women’s coach for sure. No one can compare with her and she will teach the four young lifters that are coming up,” dadgdag niya.

