Dating PBA stars: 'Kailangang maghigpit sa trades'

Dating PBA stars na sina Rico Maierhofer, Mac Cardona, Jayjay Helterbrand, Jerwin Gaco at KG Canaleta habang naghuhuntahan sa kanilang vlog. PBA Motovlog

Nagbigay ng mungkahi ang ilang dating PBA stars para maibalik ang sigla ng mga basketball fan sa panonood ng "first play-for-pay league" sa Asya.

Ayon sa mga dating PBA player na sina Rico Maierhofer, Mac Cardona, Jayjay Helterbrand, Jerwin Gaco, at KG Canaleta na nag usap-usap sa sa PBA Motoclub vlog, hindi maikakailang humihina ang kasikatan ng liga.

Isang dahilan umano ay ang kakulangan ng balanse sa liga kung saan iilang team lang ang nakakakuha ng pinakamagagaling na basketball talent.

"Kung agree kayo gusto ko i-balance out ang teams, pantay-pantay ang lahat. 'Yung mga tao gusto ng competition e. Kung laging tambak... kawawa naman ang crowd, aantukin uuwi na hindi pa tapos ang game," ani Maierhofer na dating naglaro sa Ginebra.

"Kailangang maghigpit din ang PBA sa trades. 'Yung mga teams na hindi na nga balanced iti-trade mo pa yung scorer mo, yung franchise player mo para sa mga second stringer, third stringer. Hindi na magiging balanced ang league nun," ayon naman kay Canaleta na ilang beses na ring na-trade.

Naalala naman ni Helterbrand ang mga panahong mas balanse pa ang liga kung saan kahit na ang hindi gaanong popular na Air21 ay nakatikim na marating ang finals.

“Wala ng thrill kasi yung PBA. ‘Di katulad dati ‘yung time na tayo naglalaro, even before, pantay-pantay. Dati ‘yung Air21 pumasok ng finals. Ngayon, alam mo na kung sino papasok ng finals, apat lang ‘yan. Alam niyo na kung sino,” ani Helterbrand.

"Pag hindi naayos ang PBA, aalis at aalis ang mga players, lahat pupunta sa Japan at Korea."

Dagdag pa nila, dapat ding alagaan ang mga player.

Ilan sa mga nagiging problema nila ay ang kawalan ng maayos na parking para sa mga naglalaro sa PBA.

"You have to take care of your players," sabi ni Helterbrand. "Tagal natin sa PBA, wala tayo sariling parking. Ang hirap nun pupunta ka sa game walang parking ang mga players?"