Nakiramay ang mga kababayan ng sports legend na si Lydia de Vega sa lungsod ng Meycauayan, Bulacan.

Mula sa The Heritage Park sa Taguig City, inilipat ang kaniyang mga labi sa kaniyang bayan.

Alas-11 ng umaga nang umalis mula The Heritage Park ang karo lulan ang labi ni De Vega at idiniretso sa St.Francis of Assisi Parish sa Meycauayan kung saan siya ibuburol hanggang sa paglilibing sa Miyerkoles.

Sinalubong ang pagdating ng labi ni De Vega ng mga kababayan at mga kamag-anak. Naglagay din ang lokal na pamahalaan ng mga tarpaulin na may larawan ng tinaguriang Asia's fastest woman noong 1980s.

Bumisita rin sa burol si Bulacan Gov. Daniel Fernando at Vice-Governor Alex Castro. Ayon kay Fernando, isang resolusyon ang ipapasa ng pamahalaang panlalawigan bilang pagkilala sa mga naiambag ni De Vega sa laragan ng sports.

Nagbigay din ng pinansyal na tulong ang lalawigan.

Dumalaw rin sa burol ang mga nakasama ni De Vega sa Servants of the Lord Prayer Community.

Ayon sa mga nakasama ni De Vega sa paglilingkod sa simbahan, hindi nila makakalimutan ang pagiging masiyahin at mapagkumbaba ni De Vega sa kabila ng pagiging isa sa pinakamalaking pangalan sa sports.

"Bukod sa mabait, talagang nagbigay siya ng karangalan sa Pilipinas. Mula sa simula sa Meycauayan, tapos naging national, naging international naman. Napakabait niya, hindi lumaki ang ulo niya," ayon kay Amelita Trinidad.

Dagdag ni Bro. Edmundo Villacorta: "Siya po ay masugid na member, masipag, active, at napakabait. Si Lydia ay very humble, kahit na naging national figure, hindi siya yumabang."

Isang misa ang isasagawa alas-9 ng umaga sa Miyerkoles bago ihatid si De Vega sa kanyang huling hantungan sa Pandayan Memorial Park.

PAGKILALA NG KONGRESO AT SENADO

Nagpahatid din ng pakikiramay ang mga kongresista at mga senador sa pamilya ni De Vega.

Sa House Resolution 231, ipinahatid ng kamara ang pakikiramay sa pamilya ng sports legend.

Nagpaabot din ng pakikiramay ang mga senador sa pamilya ng yumaong atleta. Sa Senate Resolution 127, nagpapaabot ng simpatiya at dalamhati sa pagkamatay ng sports legend.

KAUGNAY NA ULAT

Watch more News on iWantTFC