PNP athletes wagi sa World Police and Fire Games ‘22 sa Rotterdam

THE HAGUE- Tila umulan ng ginto, pilak at tansong medalya nang humakot ng mga panalo ang Police athletes ng Philippine National Police (PNP) sa World Police and Fire Games 2022 sa Rotterdam, The Netherlands noong July 22-31, 2022.

Ang 14-member PNP Taekwondo Team mula sa PNP Headquarters sa Camp Crame ang nag-uwi ng overall title sa Taekwondo competitions nang manalo sila ng 17 gold, 10 silver at 9 bronze medals.

(Photo courtesy of Sports Corner PH / DFA website)

Pumangatlo naman sa volleyball indoors competition ang “PilipinasPuso” Volleyball Team mula sa PNP Regional Office 11 sa Davao City.

Humigit kumulang sa 10,000 police, fire, customs at corrections officers mula sa iba-ibang panig ng mundo ang lumahok sa mahigit 60 sports ng biennial tournament. May 170 kinatawan ng PNP ang nakipagtunggali sa The Netherlands sa iba-ibang sports competition tulad ng badminton, basketball, cycling, at track and field.

Ang taekwondo team ay pinamunuan ni Police Major Ma. Carolina Abelarde, bilang team manager, kasama sina Eva Claire Santiago (4 golds); Marife Baes (2 gold, 2 silver), Jovelyn Payos (2 gold, silver) Dauphin Punzalan (gold, silver, bronze); Aaron Jayxen Banatao (gold, bronze); Crecensio Opriasa, Jr. (Gold), Merrie Fe Endorma (gold, silver, bronze); Edward Barrera (gold, two silvers, bronze); Andrew Alapad (gold, 3 bronze); Katleen Joy Dilay (gold, 3 bronze); Zayra Acosta (gold, 2 silver); Hazel Magpantay (gold); at Genesis Soliven (Bronze).

Team coach ng mga pulis si Chief Master Sergeant Dauphin Punzalan. Si Police Lieutenant Kathleen Jayme naman ang namuno sa PNP Volleyball team bilang team captain, kasama sina PSMS Norine Lapating, PCPL Jennifer Conde, PCPL Laura Jay Dimapilis, at Pat Johanna Marie Pacunla.

Ang WPFG 2021 ay ipinagpaliban dahil sa pandemya at ngayong taon lang ito ibinalik. Ang susunod na competitions ay gaganapin sa Canada sa 2023.

