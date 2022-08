Nakiramay ang ilang mga dating kasamahang atleta ng yumaong si Lydia de Vega-Mercado. Mula pa ang mga ito sa Camarines Sur, na na matagal ding naging kasama ni de Vega sa Gintong Alay Training Camp.

Katabi ng kabaong ng pumanaw na atletang si Lydia De Vega-Mercado ang kanyang mga medalya at mga plake mula sa mga sinalihan niyang kompetisyon sa loob at labas ng bansa.

Ang kanyang kuya Boyet ang nangangalaga sa mga ito.

Ipinakita ni Boyet ang unang apat na medalyang naiuwi ni Lydia sa unang international competition nito sa Japan sa larangan ng pagtakbo. Silver at bronze medals ito.

Dito raw nagsimulang umangat ang karera ng kanyang kapatid sa internasyunal na palakasan.

“Iyung 'four ace' na 'yan diyan siya nagstart, na dose anyos lang siya nabiyahe na siya ng Japan” kwento ni Boyet.

Naka-display rin ang dalawang unang gintong medalya nito, na naging daan para makuha niya ang bansag na "Asia’s fastest woman" nang lumahok sa sa kompetisyon sa India at South Korea.

“'Yang mga awards na yan ibabalik namin sa lalagyan niya dati para kumbaga 'yun na lang ang ala-ala namin sa kanya pag nakikita namin... Dinala lang 'yung iba para makita din nung mga bumibisita dito. Pero sabi ko nga kung halos dadalhin dito yung kanyang mga awards talagang hindi magkakasya," aniya.

"'Pag dinala 'yung medal dito pag sinamasama ang edad ng bata 7 years old hindi kayang buhatin sa dami ng kanyang medal. Kaya kumbaga pinili lang namin yung talagang magagandang alaala sa kanya... sabi ko nga at least makita ng mga bumibisita yung talagang award niya.”

Dumalaw rin ang dating kasamahan ng yumaong atleta ng nagti-training pa ito sa Gintong Alay Training Camp simula 1983 hangang 1986. Mula sila sa Camarines Sur.

Kwento ni Nelba Olaso na senior ni Lydia sa training camp ang pagiging mabait nito.

“Mabait yung bata na yan ano kaya siya junior, talagang down to earth siya, hindi yun plastic, talagang mabait.”

Dahil pursigido sa pag-practice, inasahan na nila na malayo ang mararating nito sa palakasan.

"Diay" ang tawag ng grupo kay Lydia.

Kwento naman ni Nanay Francia Pellosis na ka-team niya sa track and field at kaniyang schoolmate, si Lydia ang naging inspirasyon ng grupo nila para magpursige.

“Mabait, masayahin, pursigido siya... 'yun na natututo narin kami, nahahatak niya kasi magaling po siya, magaling po siyang kasama” ani Nanay Francia.

“Mahirap po tanggapin para na po kaming magkapatid, mahaba nag samahan namin. Masakit po talaga, mahirap tanggapin,” dagdag pa ni Nanay Francia.

Ang atletang si Elma Muros, hindi mapigilan na mapaiyak sa maagang pamamaalam ng kaniyang idolo.

“Nasasaktan ako kasi parang Vilma-Nora nga kami, tapos ngayon nag-iisa na lang ako parang parang masakit dahil masarap sanang magtandem kaming dalawa dahil ang huli sabi niya sa akin uuwi na siyang Pilipinas at magsasama daw kami. Sabi ko 'Sige Diay hihintayin kita para mas lalong gaganahan ang mga kabataan na nagsama tayong dalawa,'” ani Muros.

Watch more News on iWantTFC

Dagdag pa ni Muros, hindi niya makakalimutan ang pinagsamahan nilang dalawa.

Para sa kanya ang mga medayang naiuuwi nila sa bansa ang mas nagpalakas sa kanilang samahan.

“Habang nabubuhay ako yung alaala mo bilang Lydia de Vega na tinatawag akong Elma Muros. Pero tinatawag pa rin akong Lydia De Vega. Ang sagot ko okay lang po Elma Muros ako dahil alam ko, idol kita at habang nabubuhay ako nandito ka palagi sa akin na gagabay dahil 'yun na ang kinagisnan ko eh mas nauna kang sumikat, darling of the crowd ka, darling of the press ka so mahal na mahal kita maraming nag mamahal sa 'yong atleta dahil modelo ka” ani Muros.

Para naman sa atleta na si Monsour Del Rosario, hindi niya makakalimutan ang dedikasyon ni Diay.

“Believe talaga ako sa fighting spirit niya, atsaka yung discipline niya sa training,” ani Del Rosario.

Dumalaw din sa burol ang presidente ng Philippine Olympic Committee na si Bambol Tolentino.

Ani Tolentino, ipinaalam na nila sa pamilya ang plano ng komite na lalagyan ng isang wall ang yumaong atleta sa gagawing Olympic Museum sa Pilipinas.

“Yung plano ng POC for the Olympic Museum dito sa Pilipinas sinisigurado natin meron siyang isang wall, all her achievements, SEA Games, ASIAN Games, Asian Athletics championship “ kwento ni Tolentino.

Malaking bagay para sa pamilya para mapagaan ang pagdadalamhati ngayon ang buhos ng mga nakikiramay mula sa mga dating kasamahang atleta at mga taga-suporta nito.

Pero may isa pang alalahanin ngayon ang pamilya— ang malaking bayarin sa ospital ng kailangan pa nilang mabayaran.

Malaking bagay para sa pamilya na may makakatuwang umano sila para dito. Nangako ang commissioner ng Philippine Sports Commission na tutulong ang pamahalaan sa pangangailangan ng pamilya.

Ayon kay PSC Commissioner Bong Coo, nakikipag-usap na sila sa pamilya ng atleta.

“We will see what we can do, but hopefully ah if the president say so, we will be able to help her,” ani Coo.

Labis naman ang pasasalamat ng pamilya sa mga handnag tumulong sa kanila at sa mga patuloy na nagpapa-abot ng tulong.

“Napakadaming tumulong at tuloy-tuloy na tumutulong para sa pamilya namin ah sa totoo lang po meron pa kaming unsettled bills sa hospital but ang inuuna naming isipin ngayon ay ang yung mama ko hangangg sa madala namin siya sa resting place,” ayon sa anak nito na si Stephanie Mercado de Koenigswarter.

Agosto 11 nang bawian ng buhay ang atleta dahil sa sakit na cancer.

RELATED VIDEO

Watch more News on iWantTFC