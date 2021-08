MAYNILA—Nasa Summit Ridge Hotel na sa Tagaytay City ang Olympic medalists na sina Nesthy Petecio, Carlo Paalam, at Eumir Marcial para simulan ang kanilang mandatory quarantine.

Sinalubong ang mga atleta ng mga opisyal ng hotel at ni Tagaytay City Mayor Agnes Tolentino nitong Lunes matapos nila lumapag sa bansa.

Kasama rin sa sasailalim sa quarantine sa hotel ang kasamahang boxer na si Irish Magno, Philippine Olympic Committee President Bambol Tolentino at mga kabilang sa team ng mga atleta.

Pagpasok sa hotel, agad na binigyan ng mga bulaklak ang mga atleta. Kinuha rin ang kanilang temperatura at blood pressure bilang bahagi ng ipinatutupad na health and safety protocol.

Ayon sa general manager ng hotel na si Jose Marie Delgano Ouano, maaga pa lang ay inihanda na ang mga kuwarto na tutuluyan ng mga atleta.

Isinailalim ito sa six-stage disinfection process upang matiyak na ligtas sa ilang araw na quarantine.

Dalawang palapag ng hotel ang inilaan sa Philippine team. May gym din na magagamit ang mga atleta.

Tanaw din mula sa mga kuwarto ang Taal volcano na isa umano sa mga hiniling ng delegasyon.

Ayon naman sa executive chef ng hotel na si Ernie Bacullo, hiniling ng mga atleta ang mga putahe tulad ng sinigang at inihaw dahil hinahanap-hanap nila ang mga lutong Pinoy.

Sinabi naman ni Petecio na agad siyang magpapahinga at tatawag sa kanyang pamilya. Plano rin ng silver medalist na umuwi sa kanilang bayan sa Davao del Sur matapos ang quarantine.

“I-enjoy ko muna yung lugar pero more on tatawagan ko lahat yung pamilya ko, pag nakalabas na, plano ko pong umuwi," aniya. — Ulat ni Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News

