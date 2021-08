Hidilyn nakuha na ang premyong condo at kotse

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Hindi makapaniwala si Olympic gold medalist Hidilyn Diaz na sa wakas, may permanente na siyang matutuluyan sa Maynila.

Ito ay matapos ipagkaloob sa kaniyang ng isang kompanya ang ipinangako nitong condominium unit na nagkakahalaga ng P14 milyon bilang "pabuya" sa pagiging unang Pilipinong nag-uwi ng gintong medalya mula sa Olympics.

"Nagrerenta lang ako dito, then as an athlete kung saan-saan kami nagte-train. Ngayon may permanent place and na-feel ko na secured ako, stable," ani Diaz.

"Masaya na parang pangarap ko lang ito. Dati 'yung table namin sa condo pinagshe-share-an namin, wala kaming table kasi sobrang liit lang ng space," dagdag niya.

Espesyal din ang charcoal painting na kasama sa bago niyang tahanan na gawa ng 21-year old fine arts student na si John Ken Gomez. Sa pamamagitan ng video call, nagpasalamat si Diaz kay Gomez.

Mula sa garahe ng kumupkop sa kanila sa Malaysia, sa gym na ng condo plano mag-ensayo ni Diaz.

"Ito talaga concern ko, the gym is my playground," aniya.

Plano niyang sumali pa sa 2022 Asian Games at ma-qualify sa Paris Olympics sa 2024.

Samantala, may gold na kotse rin na sinusubukan i-drive ni Diaz.

Pero sa kabila ng mga ito, ang payo Diaz sa mga atleta at mga kabataang sumusubaybay sa kaniya, ay hindi tamang motivation ang mga reward.

"Mas okay 'yung ginagawa niyo dahil mahal niyo ginagawa niyo. Dahil kung mahal niyo ginagawa niyo everyday you will do your best," aniya.

—Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News