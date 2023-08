Pinoy fans buo ang suporta sa Team Filipinas

Watch more News on iWantTFC

AUCKLAND, NEW ZEALAND - Buong-buo ang suporta ng mga Pinoy sa Team Filipinas na nagbigay karangalan sa bansa bilang kauna-unahang koponan na nakapasok sa FIFA Women's World Cup.

“I think it's a big responsibility to be the first team to bring the Philippine flag to the world stage. I think we're wearing that burden with a lot of honour and we're very excited and we feel honoured to be representing,” sabi ni Filipinas Centerback Reina Bonta.

“Thank you so much for spending your time money and efforts just to cheer us on, its a one in a lifetime opportunity,” ani Filipinas Co-Captain Hal Long.

Sinubaybayan ng mga Pinoy ang bawat laban ng Team Filipinas. Buo pa rin ang kanilang suporta kahit nanaig ang Switzerland sa kanilang unang sabak sa field.

Nakibunyi naman ang lahat sa kanilang pagkapanalo kontra sa host country na New Zealand. Hanggang nitong Linggo, July 30, ilang oras bago ang laro ng Filipinas kontra Norway, hindi iniwan ng fans ang mga pambato ng bansa.

Ibinida pa ng mga kababayan ang ilang kasuotang Pinoy at pumarada bitbit ang mga tambol at gong. Pagpapakita ito ng kanilang buong suporta sa koponan na haharap sa Team Norway.

“Overwhelming support of the Filipino. We're here to make history that's why we're all here supporting the girls,” pahayag ni FIFA Community Champion Marc Coronel.

“Hindi ko inexpect na ganito karami, tapos mga kaibigan ko na galing sa ibang bansa na galing sa football nations na-impress sila sa crowd sa Wellington at definitely mas ma-i-impress sila sa crowd dito sa Auckland,” sabi ni Mark Ong, Filipinas Supporter mula Sydney.

Makapigil hininga ang laban at hindi maikakailang ibinigay ng Filipinas ang kanilang lakas at husay sa laro. Nagtapos ang laban sa score na 6-0 pabor sa Norway. Pero hindi doon natapos ang paghanga at pagmamahal ng mga taga suporta sa Team Filipinas.

“Happy pa rin kami at least umabot sila ng ganitong level, they did all their best. Maraming salamat for giving all your best, kahit talo tayo, panalo pa din kayo sa puso namin,” ani Kenneth Arceño.

“Keep doing what you're doing, you're an inspiration to all of us especially young girls who are aspiring to become football players,” sabi ni Rene Molina.

Para sa fans malaki ang nagawa ng Team Filipinas para umukit ng kasaysayan na ipagmamalaki ng buong bansa.

