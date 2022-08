Marcos congratulates PH athletes in ASEAN Para Games

MANILA — President Ferdinand Marcos Jr. on Monday congratulated the Filipino para athletes who joined this year’s 11th ASEAN Para Games in Indonesia after the delegation placed fifth in the tournament’s overall ranking.

“Binabati natin ang ating mga kampeon sa katatapos lamang na 2022 ASEAN Para Games na ginanap sa Indonesia,” Marcos said in a social media post.

“Pinatunayan nila na hindi hadlang ang kanilang kapansanan upang makamit ang tagumpay,” he said.

“Ang kanilang katatagan at dedikasyon ay isang mabuting huwaran sa bawat kabataang nangangarap maging isang atleta,” he said.

The Philippine team brought home 28 gold, 28 silver, and 47 bronze medals (based on the unofficial count of the PPC), an improvement from its best medal tally of 24-24-26 in the 2009 Para Games in Kuala Lumpur, Malaysia.

