Nagpasalamat si Eumir Marcial sa lahat ng suportang natanggap niya para sa Tokyo Olympics. Luis Robayo, Reuters

Bagamat nagpapasalamat pa rin sa nakuhang bronze medal sa Tokyo Olympics, aminado ang boksingero na si Eumir Marcial na masakit para sa kaniya na hindi makuha ang gold sa Olimpiyada.

Sa kaniyang Instagram post, sinabi ni Marcial na kinapos lamang siya sa pagbibigay sana ng ikalawang gintong medalya para sa Pilipinas mula sa quadrennial meet.

“Konting konti na lang sana at abot kamay ko na 'yung pinapangarap ko at ng papa ko simula pagkabata. Ang daming pagsubok para makarating dito sa Olympics. Masakit sa akin dahil hindi ko nakuha ang ginto,” saad ng boksingero.

Sa kabila nito, labis ang pasasalamat ng atleta sa mga Pilipino na nagparamdam sa kaniya na panalo pa rin siya.

“Taos puso at lubos akong nagpapasalamat sa buong Pilipinas at sa lahat ng Pilipino na sumuporta at pinaramdam sa akin na ako ang panalo para sa kanila. Sa aking buong pamilya at sa aking fiancée. Nagpapasalamat ako sa Dios sa biyaya na binigay sa akin,” pahayag ni Marcial.

Hindi rin nito nakalimutang batiin ang mga tao sa likod ng kaniyang kampanya sa Olympics mula sa publiko at pribadong sektor tulad ni sports patron Manny Pangilinan at Senador Manny Pacquiao.

Nasabi na rin ni Marcial na hindi niya isinasara ang pinto na muling irepresenta ang Pilipinas sa 2024 Paris Olympics.

Naging maganda ang panimula ng boksingero sa Tokyo matapos mabilis na talunin ang dalawang naunang kalaban sa unang round lamang ng laban.

Ngunit naging madikit ang kaniyang pakikipagbuno kay Oleksandr Khyzhniak ng Ukraine sa semifinals kung saan yumukod ito sa iskor na 3-2 at makuha ang tansong medalya.

