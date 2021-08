Eumir Marcial at Carlo Paalam. Ueslei Marcelino at Luis Robayo, Reuters

MAYNILA (UPDATE) —Aabante sa gold-medal match ng Tokyo Olympics ang boksingerong si Carlo Paalam, habang mag-uuwi ng bronze medal si Eumir Marcial matapos matalo sa kaniyang semifinals match nitong hapon ng Huwebes.

Nanalo sa iskor na 5-0 si Paalam kontra sa mas matangkad na si Tanaka Ryomei sa Kokugikan Arena, sa bisa ng unanimous decision sa kanilang flyweight bout.

Unang round pa lang ay dominado na ni Paalam si Tanaka gamit ang solid na kombinasyon.

Mas matangkad at mahaba ang reach ni Tanaka pero basang-basa ni Paalam ang kalaban.

Sinubukan ng Japanse na i-trap si Paalam pero naging magalaw si Paalam kaya hindi niya ito maabutan.

Inaalay ni Paalam ang kaniyang pagkapanalo sa Panginoon, sa kaniyang mga coach at sa mga Pilipino.

"Sa Panginoon talaga, Siya nagbigay ng lakas at galaw sa akin araw-araw, ang coaches at Pilipino, salamat MVP. Gawin ko lang iyong best ko lang. Salamat talaga sa lahat ng coaches sa tiwala at support," ani Paalam.

Pinuri rin si Paalam ng mga analyst gaya ni Quinito Henson.

"A lot of publicity went to Eumir Marcial and Nesthy Petecio but if you talk to the coaches and ABAP leadership, they were so full of confidence he would podium. I think they knew that Carlo has it and would go for gold," ani Henson.

Naghiyawan din ang pamilya ni Paalam sa kanyang pagkapanalo.

Makakalaban ni Paalam ang taga-Great Britain na si Galal Yafai sa Sabado.

Samantala, mag-uuwi naman ng bronze medal sa middleweight division si Marcial matapos matalo sa kalabang Ukrainian.

Sa split decision nauwi ang labanan nina Marcial at Oleksandr Khyzhniak.

Tatlo na ang maiuuwing medalya ng Pilipinas sa boxing ngayong Olympics.

Kung mapanalunan ni Paalam ang final round, siya ang ika-2 Pinoy na makakakuha ng gold medal sa kasaysayan ng bansa, matapos ang pagkapanalo ni Hidilyn Diaz sa weightlifting noong Hulyo 26.

Sakaling mag-silver ay siya ang ika-2 boksingerong may silver medal ngayong Olympics, matapos iuwi ng Pinay boxer na si Nesthy Petecio ang silver noong Martes.

-- May ulat ni Dyan Castillejo, ABS-CBN News