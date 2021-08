Laking tuwa ng ama, GF sa pagkapanalo ni Paalam

Hiyawan sa saya ang mga nanood sa bahay ng pamilyang Sepulveda sa Barangay Kauswagan, Cagayan de Oro nang ideklarang nanalo sa boksing si Carlo Paalam.

Pero pinakamasaya sa lahat ang ama ni Carlo na si Peo Rio Paalam at ang nobya ni Carlo na si Stephanie Sepulveda. Sa bahay nila Stephanie sila nanood ng laban ni Carlo sa Olympics.

Pagkatapos ng laban unang tinawagan ni Paalam ang ama at ang kasintahan.

Kinabahan sila sa laban ni Carlo dahil Hapon ang kanyang katungali at sa Japan din idinaos ang Olympics.

“Hindi 'yun maalis (sa isip). Sobra sobra kanina pa doon sa bahay namin sa Zone 10,” ayon sa ama ni Carlo.

Sa kanilang pag-uusap, sinabi ng boksingero na nakaramdam siya ng kaunting sakit sa batok pero agad naman na naka-rekober.

“May kaunti daw sa batok kasi medyo nahilo,” aniya.

Labis ang pasalamat naman ni Stephanie sa Panginoon dahil pangarap talaga ni Carlo ang makasali sa Olympics.

Proud din siya sa naabot nang kasintahan. Sa darating na September 25 ang kanilang third anniversary.

Nagpaparinig umano si Carlo na gustong magka-baby pero bata pa sila at tatapusin muna nya ang pag-aaral.

“Mas better 'yung prepared kami sa future po,” ani Stephanie.

Nagpapagawa ng sariling bahay si Carlo mula sa ipon niya sa Asian Games pero natigil ang pagpatrabaho dahil kapos sa budget.

Malaki ang pasalamat ng pamilya ni Carlo sa lahat na sumuporta sa laban nito sa Olympics at umaasang sa pamamagitan ng dasal makamit nito ang Olympic gold. -- PJ dela Peña

