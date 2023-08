Volleyball tournament sa Switzerland at Palarong Pinoy sa Austria, tagumpay

PEVA - Tagumpay muli ang volleyball tournament na inorganisa ng Phillipine Community Sports Association sa Switzerland kamakailan. Ito na ang ikatlong torneyo sa Peva mula nang maitatag ang organisasyon.

“Karamihan sa players namin ay mga kabataan from 25 below, meron kaming 15 years old doon, nagpupukos kasi kami, mahalaga na ma-motivate sila, nag-e-enjoy sila at nakakasuporta tayo sa mga organizer na kagaya natin at the same time friendship,” sabi ni Leovina Trinidad, founder ng Phildan Bayanihan Sport (PBS)-Denmark.

“It was a good fight, sobra kaming nag-enjoy, sobrang lakas ng kalaban namin, sana one day mag-meet ulit kami sa court. Thank you, God!” sabi ni Lex Kurt Gunda, Best Coach of The Tournament at Team coach ng Rome.

Para sa organiser, malaking tulong ang torneyo sa paglaban sa homesickness ng ilan.

“Yung misyon namin na nilalagay namin lagi na love, respect and unity, nag-start ‘yun noong 2016, kasi nakita namin yung mga Pilipino rito, walang gaanong recreation, puro trabaho, madalas yung iba nai-stress na, nami-miss ang pamilya so naisip namin na yung volleyball is maging way sa kanila para mawala ang pagka-stress nila at pagkamiss nila sa pamilya nila,” sabi ni Louie dela Rosa, FCSA Geneva organiser.

Tinanghal na kampeon ang koponan mula Roma sa Men’s and Women’s Division. Second place naman ang Team Hampstead at Third place naman ang D-clan ng London, habang pang-apat naman ang FVK ng Denmark.

Sa Men’s Division naman, pumangalawa ang Spartans ng Malta, habang pangatlo at pang-apat naman ang D-clan ng London at FVM Spain. Itinanghal na Best Muse si Stiffany Olund at Best in Uniform ang FVK Denmark.

VIENNA, AUSTRIA

Nagpasiklaban ang mga Pinoy at banyagang sumali sa Palarong Pinoy na inorganisa ng Barangay Center.

“Itinayo namin ito upang pagsamahin ang mga Pilipino at i-promote ang ating kultura at kamulatan ng mga tao rito sa Austria,” sabi ni Cristina Salvador, pangulo ng Barangay Center -Philippinisches Gemeinde Zentrum, isang samahan ng mga Pilipino rito sa Austria.

Nag-umpisa ang palaro sa pamamagitan ng parada ng mga atleta at sinundan ito ng oath of sportmaship.

“Thank you for organising these wonderful games; The Philippine Olympic games here in Vienna. Sports and games are important parts of national culture and every country in the world, and they contribute a lot to our well-being,” sabi ni Hermann Kroiher, Secretary-General, The United Nations Correspondents Association in Vienna.

Walong team ang nagpaligsahan sa mga larong patintero, kadang-kadang, sipa, luksong lubid, sack race, tug of war, sungka at dama.

Layon ng organizers na ipamulat sa mga Pinoy dito lalong lalo na sa mga kabataan ang yaman ng kulturang Pilipino sa larangan ng sports.

“(Ito ay) para mapalakas natin ang kultura ng third generation, kasi nakakalimutan natin ang ating mga laro. Katulad nito, ang mga bata digital ang kanilang pinagkakaablahan. Nawawala na ang pakikipag-ugnayan sa tao. Kaya po ito, maibalik natin, para ma-encourage ang mga kabataan na maglaro sa labas at makitungo sa ibang mga bata,” dagdag ni Salvador.

Sa huli, nagkaroon din ng pabitin na sinalihan ng mga bata. Hindi rin nawala ang mga pagkaing Pinoy gaya ng halo-halo.

(Kasama ang ulat ni Hector Pascua sa Vienna, Austria)

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Europa, Gitnang Silangan at Africa, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.