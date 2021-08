'Laban Pilipinas!' VP Robredo thanks PH Olympians for bringing Filipinos together

MANILA - Vice President Leni Robredo on Tuesday expressed her gratitude and support to Filipino athletes competing in the 2020 Tokyo Olympics, hours after the Philippines got another medal.

"Sa bawat laban ng Pilipino sa Olympics nitong mga nakaraang araw, naghahalo ang saya, kaba, pati ang gigil. Pero higit dito, araw-araw, nangingibabaw sa atin ang pagiging proud. Today is no exception," Robredo said.

The country's second highest official congratulated boxers Nesthy Petecio, Carlo Paalam and Eumir Marcial for making history for the country.

"Kay Nesthy, ang ating Olympic silver medalist: proud na proud kami sa’yo for making history. Kay Carlo: Maraming salamat sa pusong ipinakita mo sa ring kanina, para sa isa pang Olympic medal," she said.

"Pahabol rin para kay Eumir, na ginulat tayo kahapon ng knockout victory at another sure podium finish," Robredo added.

The official likewise expressed her support for EJ Obiena, Yuka Saso and Bianca Pagdanganan for their upcoming matches.

"Mamaya, lalaban ulit sa pole vault si EJ. Bukas naman, magsisimula na ring sumabak ang ating mga pambato sa golf na sina Yuka at Bianca," she said.

Robredo thanked all the athletes for making the Filipinos proud and uniting the country as it continues its battle against COVID-19.

"Nagpapasalamat ako sa inyo at sa mga kasama ninyong bumubuo sa ating 2020 Tokyo Olympics line-up. Sa ating unang Olympic gold medalist na si Hidilyn. Sa ating world-class gymnast na si Caloy. Sa nakaka-good vibes nating skateboarding bet na si Margielyn. Kina Juvic, Kristina, Elreen, Remedy, Kiyomi, Cris, Kurt, Jayson, Luke, at Irish," she said.

"Sa gitna ng matinding pagsubok na dala ng pandemya, salamat sa pag-asa at inspirasyon. Thank you for bringing us together, lalo na sa panahong ito. Buong bansa, isang pamilyang nae-excite, nagchi-cheer, at nagse-celebrate sa bawat laban ninyo," Robredo added.

Para kina Hidilyn, Nesthy, Carlo, Eumir, EJ, Yuka, Bianca, Caloy, Margielyn, Juvic, Kristina, Elreen, Remedy, Kiyomi, Cris, Kurt, Jayson, Luke, at Irish—maraming salamat! 🇵🇭 pic.twitter.com/COlhlZPCdU — Leni Robredo (@lenirobredo) August 3, 2021

Aside from Diaz' gold medal in weightlifting and Petecio's silver medal in boxing, Marcial and Paalam are also assured of bronze medals in men's middleweight and flyweight, respectively, and will be gunning for the gold medal matches on Thursday.

This is the Philippines' largest medal haul in a single Olympic Games.

