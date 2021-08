‘Never say goodbye’: Panalo ni Carlo Paalam sa Olympics, ikinatuwa ng netizens

Ikinatuwa ng mga Pinoy ang panalo ni Carlo Paalam sa quarterfinals ng men's flyweight sa Tokyo Olympics. Luis Robayo, REUTERS

Ginulat ng Pinoy boxer na si Carlo Paalam ang buong mundo nang talunin nito ang defending Olympic at world champion na si Shakhobidin Zoirov ng Uzbekistan upang masigurong makakapag-uwi siya ng medalya mula sa Tokyo, Japan.

Umani ng papuri ang boksingero na dati’y nangangalakal lamang ng basura dahil sa pagbibigay nito ng siguradong ikaapat na medalya para sa Pilipinas ngayong Olympic Games.

Bumuhos ang mensahe at motibasyon para kay Paalam sa social media, lalo na sa Twitter kung saan isa ito sa mga naging trending topic nitong Martes.

Bukod sa kagalakan sa pagkakapanalo ng boksingero sa quarterfinals, hindi rin pinalagpas ng mga Pinoy na gamitin ang apelyido ng atleta para sa mas nakakatuwang reaksyon.

Dahil sa apelyido nito, marami ang gumamit ng salitang “paalam” at “goodbye” sa kanilang mga tweets kabilang na ang ilan sa mga mamamahayag.

“No but the amount of witty headlines you can make with Carlo Paalam's name is a journalist's dream come true,” saad ng isang netizen.

No goodbyes for Carlo Paalam! Sana makasungkit ulit tayo ng ginto! ✊🥇



NO GOODBYES JUST YET!

Carlo Paalam defeats the reigning Olympic champion via win on points to move into the semis and assured #Bronze for Team #phi in #boxing



4th Medal for Team Philippines will be the most we’ve had since joining the Olympics pic.twitter.com/YlSdpwEf8Q — 万利雄 (@MARIOwithoutBRO) August 3, 2021

“Di pa mamamaalam si Carlo Paalam!!! Go for the gold!,” pang-eengganyo naman ng isa pang Pinoy.

Hindi rin nakaligtas sa mga netizen ang pag-walkout ni Zoirov matapos banggitin na si Paalam ang panalo sa laban.

Hirit ng mga Pinoy, hindi man lang nagpaalam ang manlalaro kay Paalam.

“Ba yan walang sportsmanship!! Nauna pa siya nagpaalam kay Carlo Paalam charot!!” tugon ng isang Twitter user.

Si Paalam ang ikaapat na Pinoy na nakasigurong tutuntong sa Olympic podium matapos ang ginto ni Hidilyn Diaz sa weightlifting, pilak ni Nesthy Petecio sa boxing, at pagpasok ni Eumir Marcial sa medal round.

