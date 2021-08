Olympics: Hidilyn makatatanggap ng P1M mula sa liga ng mga gobernador

Patuloy na bumubuhos ang papremyong matatanggap ni Olympic gold medalist Hidilyn Diaz. Edgard Garrido, Reuters

May karagdagang P1 milyon ang matatanggap ng kauna-unahang Olympic gold medalist ng bansa na si Hidilyn Diaz mula sa League of Provinces of the Philippines.

Nakasaad ito sa sa inilabas na resolusyon ng LPP, na pirmado ni Gov. Dakila Carlo Cua na national chairman, national president Gov. Presbitero Velasco Jr. at Gov. Nelson Dayanghirang na siyang secretary general ng organisasyon.

Sa resolusyon, pinuri ng mga gobernador ang pagsusumikap ni Diaz na anila’y galing sa mahirap na pamilya sa Zamboanga City.

Nakuha ni Diaz ang ginto sa women’s 55kg category sa weightlifting sa Tokyo Olympics.

Binanggit din sa resolusyon ang mga nakamit nitong karangalan gaya ng pagsali sa Asian Weightlifting Championship, World Weightlifting Championship, Asian Indoor, Martial Arts Games at ang Asian at Southeast Asian Games kung saan siya nanalo ng gold taong 2018 at 2019.

Hinangaan din ng mga opisyal ang katatagan ng atleta, dahil sa kabila ng pandemya, hindi ito tumigil na mabigyang karangalan ang bansa.

Samantala, sa text message ni LPP VP for Luzon at Oriental Mindoro Gov. Humerlito Dolor, sinabi nitong mag-aambagan sila na mga gobernador para mabuo ang P1-M piso.

Boluntaryo ang pag-aambag at hindi sa pilitan, dagdag ng isang opisyal

Higit P30 milyon na ang nakatakdang matanggap ni Diaz na premyo mula sa publiko at pribadong sektor matapos ang makasaysayang tagumpay. Bukod pa ito sa mga bahay, sasakyan at iba pang nagpaabot ng insentibo para sa weightlifter.