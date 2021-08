Olympics: Carlos Yulo inaming nadismaya, naiyak matapos ang qualification round

Nangako si Carlos Yulo na babalik siyang mas malakas sa susunod na laban. Dylan Martinez, Reuters

Uuwi man na walang medalya, tila mataas pa rin ang morale ng top Pinoy gymnast na si Carlos Yulo matapos ang unang pagsabak sa Olympic Games.

Malayo ito sa kaniyang naging itsura noong nakaraang linggo sa qualification phase nang bigong makapasok sa final round ng floor exercise -- kung saan siya paboritong manalo ng medalya.

Sa panayam sa OneSports, inamin ng world champion athlete na labis din ang pagkadismaya niya sa nangyari noong qualification na nauwi sa matinding pag-iyak pagbalik sa kaniyang kuwarto.

“After namin magmeeting, pagkapasok ko po sa kwarto. Sobrang umiyak po talaga ko. Hindi ko siya kinaya na pigilan at ayoko rin pigilan,” saad ni Yulo matapos ang men’s vault finals nitong Lunes.

Ngunit, paliwanag niya, isang gabi lamang iyon dahil nauunawaan niya rin na hindi palaging madali ang daan sa isport.

“Isang gabi lang ako sobrang down. Ang dami pong nagme-message sakin na kaya moyan. Akala nila nawalan ako ng gana or hindi ko kaya. Pero hindi naman po. Ganoon talaga nangyayari. Naiintindihan ko po yun. Di palaging smooth yung daan lalo na sports ito,” dagdag pa ng seven-time SEA Games medalist.

Samantala, kinapos naman sa finals ng vault si Yulo na nagtapos sa ikaapat na puwesto sa iksor na 14.716 -- mas mababa lamang ng 0.017 sa nakakuha ng tansong medalya.

Ayon sa manlalaro, nakaramdam siya nang kaunting kaba sa una niyang talon na naging dahilan ng pagkakamali sa pagbagsak niya at 0.1 na deduction.

Ngunit sa ikalawa nitong attempt ay mahusay na nagawa ni Yulo ang routine at nakakuha pa ng mataas na iskor (14.866).

Sa kabila ng panghihinayang, masaya pa rin si Yulo dahil naranasan na nitong makatuntong sa Olimpiyada.

“Naghihinayang po kasi maganda yung preparation ko. Hindi lumabas yung training ko pero okay lang po experience,” ani Yulo.

“Sobrang saya lang po na nabilang ako sa kanila at pumasok ako ng finals. Di ko in-expect na may finals ako nung qualifications po. Sinuwerte po tayo.”

Sa kaniyang Instagram post, sinabi rin ng atleta na babalik itong mas malakas sa susunod.

“Hindi naging madali yung daang tinahak namin, pero sulit lahat ng pagod at iyak...Babalik po kaming malakas.”

