BALIKAN: Kuwento ng pag-ibig nina Hidilyn Diaz at Julius Naranjo

MAYNILA -- Isang malaking karangalan ang ibinigay ng weightlifter na si Hidilyn Diaz para sa mga Pilipino nang masungkit niya ang unang ginto ng Pilipinas sa Olympics nito lamang nakaraang Linggo nang manalo siya sa women's 55kg event.

Bilang pagpupugay sa pinakabagong tagumpay ni Diaz, ipinalabas ng ABS-CBN ang naging pagbisita ni Diaz sa "Magandang Buhay" noong 2019, matapos niyang manalo ng ginto sa Southeast Asian Games na ginanap sa Pilipinas.

Sa nasabing pagbisita ay nakasama rin ni Diaz ang kanyang nobyo at professional coach na si Julius Naranjo.

Sa pang-umagang programa ng ABS-CBN, ibinahagi ni Diaz ang kuwento ng pag-iibigan nila ni Naranjo, isang Filipino-Japanese weightlifter na nakilala niya sa kompetisyon sa Turkmenistan noong 2017.



Ayon kay Naranjo, sa ikalawa o ikatlong pagbisita niya kay Diaz noong 2018 nang mapagtanto niya na nahuhulog na siya sa weightlifting fairy ng Pilipinas.

"I didn't know how famous or how popular she was. I just knew that she was really a good weightlifter. So that's what really caught my eye. And getting to meet her for the first time I was starstruck," ani Naranjo.

Sa nasabi ring panayam, sinabi ni Diaz na mapalad siyang nasa tabi niya si Naranjo na batid at tanggap na ang priyoridad niya ay ang weightlifting.

"Masyado kasi akong focused. Alam niya na ang priority ko ngayon ay weightlifting talaga. So suwerte ako na nandiyan siya sumusuporta," ani Diaz noon.

Ayon kay Diaz, bagama't mayroong mga 'di pagkakaunawaan dahil sa parehong malakas ang kanilang personalidad, maayos ang kanilang samahan pagdating sa weightlifting.

"Siya ginagawa niya ng maayos ang trabaho niya. Ako gusto ko mag-perform ng maayos. So nagki-click pagdating sa training," pagbabahagi noon ni Diaz.

Pangako naman noon ni Naranjo, anuman ang mangyari ay lagi lang siyang nandiyan para kay Diaz.

"I promise to continue to support you even after Tokyo 2020 if you decide to continue," ani noon ni Naranjo.

Sa nasabi ring panayam ay nabanggit ni Diaz ang plano niya pagkatapos ng Tokyo Olympics.

"Ang gusto ko after na -- sana makuha ko, kini-claim ko na makuha ang gold medal sa Olympics -- after that magkakaroon ng baby, mag-settle. Then kailangan ko rin makapagtapos (ng pag-aaral)," ani Diaz noon.

Samantala, noong nakaraang linggo sa programang "Sakto" ng TeleRadyo ay sinabi ni Diaz na handa na siya sakaling ayain na siyang magpakasal ng nobyo.