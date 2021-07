Magic diet? Nutritionist ni Hidilyn ibinunyag ang mga kinakain ng Olympic champ

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Sa pagkapanalo ng gold medal ni Hidilyn Diaz sa Tokyo Olympics, malaki ang pasasalamat niya sa tinatawag niyang "Team HD."

Ibinahagi ni Jeaneth Aro, ang sports nutritionist ng Team HD, kung paano pinaghandaan ni Diaz ang patimpalak.

"Na-perfect na niya 'yung sistema, we just had to make some adjustments when it comes to specific foods. Napakaraming food na available dito sa Olympic Village and sa totoo lang malulula ka," ani Aro.

Ani Aro, walang magic diet si Diaz at lahat kinakain nito.

"Pagdating sa food, wala naman talagang extraordinary kinakain si Hidi. She eats rice, meat, bread, milk, fruit pero naka-timed 'yung nutrition niya based sa kanyang training regimen pati ang serving portions sukat po 'yun," ani Aro.

Nakita ni Aro kung gaano kadisiplinado si Diaz sa pagkain lalo na nang kailangan magbawas ng 2 kilo sa timbang ang Olympic champ isang linggo bago ang laban.

"What I had to do was to compute everything that she will eat and drink to maintain 'yung timbang. 'Yung weigh-in gabi pa, ang haba ng time na hihintayin. Kinompute ko 'yung pagkain up to the last decimal number," anang nutritionist.

IBA PANG MIYEMBRO NG TEAM HD

Si Julius Naranjo ang strength and conditioning coach at boyfriend ni Diaz, assistant coach din siya ni Kaiwen Gao.

Filipino-Japanese na weightlifter si Naranjo. Nagkakilala sila noong 2017 sa Ashgabat, Turkmenistan.

Si Karen Trinidad naman ang sports psychologist ng Team HD. Siya rin ang Philippine team psychologist para sa Tokyo Olympics.

Kada linggo ang pagkonsulta ni Diaz sa kaniya, lalo na nang ma-stranded sila sa Malaysia dahil sa pandemya.

Dahil gustong i-share ni Diaz ang natutunan niya sa pagkamit ng gold sa Olympics, plano ng Team HD na maglabas ng libro.

"Abangan niyo rin, i-interview-hin ko ang Team HD... Sabi ko gagawa kami ng libro, Team HD, The Dream Team, after ko manalo to give inspiration sa mga bata... Ano ba mindset ng isang champion? Olympic champion. Sana bibili kayo pag may libro na," ani Diaz.

—Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News