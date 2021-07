KILALANIN: Jalen Green, Fil-Am rookie na ika-2 pick sa 2021 NBA Draft

Watch more on iWantTFC

Natupad din sa wakas ang pangarap ng Fil-Am hoops sensation na si Jalen Puruganan Green matapos gawing ika-2 pick ng NBA Draft nitong Biyernes (gabi ng Huwebes sa Amerika.)

Sa Houston Rockets maglalaro ang Fil-Am basketball sensation at magiging top rookie ng team.

Agad na niyakap ni Green ang kaniyang ina na si Bree Puruganan at ang kaniyang buong pamilya pagkatawag sa kaniyang pangalan.

May malaking Fil-Am community ang mega city ng Houston, kaya lalo siyang na-excite.

"Man, I'm always excited to represent the Philippines. So, the fact that there's ties in Houston it's kind of like it was scripted. So, I'm excited to take that out there and just represent and put on for the Philippines and can't wait to meet everybody and see the fans. It's going to be exciting," ani Green.

Laking Fresno, California si Green at makakasama niya ang kasalukuyang 6th Man of the Year na si Jordan Clarkson bilang mga player na may dugong Pinoy sa NBA. Malaki rin ang naging tuwa ng Houston fans sa bago nilang star.

Magiging bahagi si Green ng rebuilding ng Rockets, na naging kulelat sa NBA nitong nakaraang season matapos mawala sa kanila sina James Harden, na nagtungong Brooklyn Nets, at Russel Westbrook na napuntang Washington Wizards.

"I think I can be that piece. I think I can bring that dog mentality, that defensive mindset and an exciting part at the same time. They already got a lot of star players, a lot of excitement on the team. I think they're just missing one more piece and I think I can fulfill that," ani Green.

Naglaro si Green sa G-League Ignite kung saan nag-average siya ng 18 points per game, at agad na nagpakitang-gilas sa mga scout kaya siya nalagay sa Top 5 ng draft.

-- Ulat ni TJ Manotoc, ABS-CBN News