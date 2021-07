'Natalo ko ang China': Hidilyn Diaz, muling inalala ang pagkapanalo sa Olympics

MAYNILA -- Muling binalikan ng weightlifter na si Hidilyn Diaz, ang pagkapanalo niya ng ginto sa Tokyo Olympics nito lamang Lunes.

Sa panayam ng "Magandang Buhay" nitong Huwebes sa pamamagitan ng Zoom, ikinuwento ni Diaz na ang paniniwalang maraming Pilipino ang nagdarasal para sa kanyang pagkapanalo ang iniisip niya nang buhatin niya ang 127kgs na barbell.

"Nanalo ako ng gold medal dahil sa prayers ng bawat Pilipino. So pina-remind sa akin na lahat ng Pilipino nagdarasal para sa larong ito. Tapos sabi ng sports nutritionist ko, 'You are prepared Hids.' Then 'yon inisip ko lang ang technique ko," ani Diaz.

Ayon kay Diaz, malaking bagay ang makapagbigay ng inspirasyon sa panahong mahirap ang pinagdadaanan ng mga Pilipino.

"Sabi ko before Olympics, sabi ko sa sarili ko na I don't want to give up, especially now pandemic. Bawat Pilipino kailangan ng inspirasyon ngayon. Medyo mahirap ang buhay kaya patuloy ako sa training kahit mahirap. Kasi nga medyo mahirap 'yon lalong-lalo na sa young generation na isang Hidilyn maggi-give up dahil sa pandemic. So meaning ang dami ko ring mai-influence na maggi-give up sa life. So good thing na ipinagpatuloy ko," ani Diaz.

"Sabi ko nga malaking bagay na 'yon na nandoon kami sa Olympics kasi nga niri-risk na rin namin ang health namin. Kasi lahat ng country nandoon na, iba-iba na ang variant ng COVID-19 medyo 'yon ang nakakatakot doon. Representing the Philippines isang malaking karangalan at masaya ako na na-inspire ko ang mga Pilipino not to give up on their lives. Nabigyan ko sila ng konting saya," dagdag ni Diaz.

Pagbabalik-tanaw pa ni Diaz, iba ang saya nang sa wakas ay manalo na siya kontra sa kalaban na taga-China.

"Gaya nang sabi ko, 'di ako makapaniwala na nagawa ko 'yon. Kung babalikan ko 'yon parang yes, sa wakas nagawa ko, natalo ko ang China. Buti hindi ako na-pressure sa Olympic record," ani Diaz.



Matatandaang halos dalawang taon nag-training sa Malaysia si Diaz bago siya sumabak sa Olympics na patuloy na ginaganap ngayon sa Tokyo, Japan.

Sa programa, nagpasalamat din si Diaz sa Filipino community sa Malaysia na nakasama at sumuporta sa kanya.



Nagpasalamat din siya sa kanyang mga kritiko o bashers na aniya ay nagtulak sa kanya para mas lalong maging determinado na mag-training at manalo para sa Pilipinas.

Matapos gumawa ng kasaysayan bilang unang Pilipino na nagwagi ng ginto sa Olympics, sunod-sunod ang biyayang dumarating ngayon kay Diaz.

Ilang milyon ang inaasahang makuha ni Diaz na incentives nang masungkit niya ang gintong medalya.

"Sa totoo lang ayaw ko pag-usapan. Actually hindi ako nag-expect. Noong first parang napi-pressure ako na ang dami namang incentives. At the end of the day bumalik ako kung bakit ko ito ginagawa dahil mahal ko ang weightlifting, mahal ko ang Pilipinas at dahil ito ang talent na ibinigay ni God sa akin," ani Diaz.

"Ito ang dream na nandito sa puso ko at dream ng Team HD. We just want to reach that dream, masaya na kami. 'Di ko lang alam na ganoon ang impact sa lahat ng Pilipino nang pagkapanalo ko. Ang alam ko lang gusto ko lang gawin ito, gusto ko gawin kasi ito ang personal goal ko as an athlete, goal ng team at goal ng bawat Pilipino na makita at ma-play ang 'Lupang Hinirang' sa Olympics," dagdag ni Diaz.

Bago matapos ang panayam, nakiusap din si Diaz na patuloy na magdasal at suportahan ang mga Pilipinong atleta na patuloy na lumalaban sa Olympics.

Ibinahagi rin niya ang kanyang mensahe para sa mga kabataan at kapwa atleta.



"Sa mga kabataan, sa mga athlete kung may mga doubt kayo tingnan niyo ito. Ito na nanalo na ng silver noong Rio, ito may Tokyo 2020 gold medal. Nakaya ni Ate Hidilyn kaya niyo yan. You just have to dream high, never ever give up sa dream niyo. Kailangan talaga ng sipag, disiplina, determinasyon sa training. Then you have to surround yourself with people na i-influence ka para ma-reach ang dream mo at siyempre surrender it to God," ani Diaz.