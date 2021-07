Matapos ang Olympic gold, dapat na bang magpahinga si Hidilyn sa weightlifting?

Kuha ni George Calvelo, ABS-CBN News

Wala nang kailangan pang patunayan sa mga Pilipino ang sports icon na si Hidilyn Diaz na umukit ng kasaysayan nang maisukbit ang kauna-unahang gintong medalya ng Pilipinas sa Olympic Games.

Hindi naging madali ang pinagdaanan ni Diaz bago narating tugatog ng Olympic podium sa Tokyo, noong Lunes.

Maagang nagsimula sa weightlifting ang manlalaro na unang nabigyan ng pagkakataon na makatuntong sa pinakamalaking kompetisyon sa buong mundo noong 2008 sa Beijing, China.

Hindi pa noon inaasahang magmemedalya kaya bumalik si Diaz sa 2012 London Olympics na tangkang matutuldukan ang paghihintay ng bansa sa Olympic medal ngunit hindi naging maganda ang resulta nito.

Noong 2016 Rio Games, tuluyan nang nakapag-uwi ng medalya si Diaz nang makuha ang pilak sa women’s 53kg -- ang kauna-unahang Pinay na naging Olympic medalist.

Kaya naman para sa pinuno ng Samahang Weightlifting ng Pilipinas na si Monico Puentevella, maaari nang mag-focus si Diaz sa ibang mga bagay sa labas ng isport katulad ng pagpapamilya.

“You have done so much for the country. It's time for you to have life after weightlifting,” ani Puentevella sa panayam sa TeleRadyo nitong Martes.

Kuwento nito, noon pa lamang pagkatapos ng Rio Olympics, kinausap na niya si Diaz kung nais na ba nitong magpakasal o iwan ang weightlifting lalo pa’t wala na itong dapat pang patunayan sa bansa.

Kasunod ito nang hindi magandang laro ng atleta matapos ang Olympics sa Brazil na tingin niya ay senyales na nababawasan na ang apoy sa puso nito.

“She really performed very bad after Rio. So nag-heart-to-heart talk kami. Sabi ko sa kanya, 'Hids, kailangan mag-decide ka na. Kasi you have nothing to prove sa Pilipinas. If you decide to get married, magpamilya ka na, I will give you my blessing kasi you have already given this country a lot of honor by the silver medal,’” pag-alala ni Puentevella.

Ngunit pahabol naman nito, kung nais talaga ni Zamboanga City lifter na sumubok pa muli na makuha ang ginto sa Olympics kailangan niyang magseryoso.

“Pero sabi ko, ‘If you want to give it one more chance, ayaw mo pa munang magpamilya, subukan mo. Balik tayo sa Pilipinas talagang seryoso na. Seryosohin muna. Nobody has gotten that gold baka pa lang. Pero kailangan mag-sacrifice ka pero kung hindi, wag na. Mag-relax ka na. Kasi there's life after weightlifting,’” saad pa ni Puentevella na kasama rin ni Diaz sa Japan.

Tila napagtanto ng atleta ang plano nito kaya naman pagbalik mula sa kompetisyon sa Uzbekistan, agad na kumuha ng Chinese coach si Diaz at nagpatulong na sa psychologist at nutritionist.

“Talagang dibdiban na trabaho. Bumalik na yung kaniyang gilas, yung kaniyang sigla. Yun, unti-unting naramdaman ko na,” ani Puentevella.

Sa huli, tama ang naging desisyon ni Diaz na bigyan pa muli ng isang pagkakataon na sumubok para sa ginto dahil nagawa niya ito sa isang record-setting performance.

Tanging ang Olympic champion lamang ang makakasagot kung kailan ito titigil sa paglalaro ngunit base sa mga nakaraang panayam, naghahanda na ito para sa mga susunod pang kompetisyon tulad ng Asian Games at SEA Games.

Sakali mang piliin nito na lumugar na sa tahimik sa edad na 30-anyos, malaking panimula para sa iba nitong nais gawin ang premyong aabot na sa halos P40 milyon mula sa publiko at pribadong sektor.

Bukod pa ito sa mga bahay at lupa na ibibigay sa kaniya ng iba’t ibang kompanya, unlimited flights for life, bagong sasakyan, at maging unlimited na gasolina para sa sasakyan.

Tatlong taon nang kasintahan ni Diaz ang kaniyang strength and conditioning coach na si Julius Irvin Naranjo.

Nakilala niya ito sa Asian Indoor and Martial Arts Games sa Ashgabat, Turkmenistan noong 2017.