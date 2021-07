KILALANIN: 'Support group' ni Hidilyn Diaz sa panahon ng training at lockdown

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Kulob sa kani-kanilang bahay, hindi makalabas ang mga Olympic athlete para mag-ensayo at sumabak sa kani-kanilang mga sport.

Naging dagdag-pahirap ito lalo na sa mga naghahanda para sa mga nalalapit na laban.

Kasama roon si Olympic gold medalist Hidilyn Diaz.

"Lahat kami siguro, sa buong mundo kasi buong mundo nag-lockdown. So lahat parang, nagkaroon ng mental breakdown noong time na 'yun na, siyempre alam niyo naman ang atleta, 7-9 sessions a week 'yan nagte-training, puro training 'yan, tapos biglang walang training. Nakakabaliw noong time na 'yun sa totoo lang. Tapos biglang sinabi na 'Walang Olympics.' Parang, ah," ani Diaz.

Aminado si Diaz na naging susi rin sa kaniyang tagumpay ang pangangalaga niya sa kaniyang mental health.

"So ginawa ko, day by day, nagiging grateful ako, day by day na naging productive ako, day by day naghanap ako ng paraan - nagluluto, ganu'n, nagmi-meeting. And part ako ng Project Steady ni Ms. Gang. So every Monday, Wednesday, Friday, (MWF) alam niyo naman di ba, natuto na tayong mag-Zoom so lahat tayo nagzu-Zoom. Kami nagzu-Zoom meeting kami," ani Diaz.

Ang nabanggit niyang MWF group - isang Zoom barkada ng mga kapwa atleta na nagsama-sama para tulungan ang isa't isa na malagpasan ang mga hamon na dala ng lockdown.

Ayon kay Coach Noli Ayo, isa sa mga founder ng grupo kasama ang yumaong si Coach Rico Navaro, susi ang samahan at damayan sa isa't isa.

"I think it was helpful for all of us na may nakakasama kami during those times na we were confused, and we were clueless as to what would happen, kuwento namin 'yung aming pinagdadaanan, 'yung aming takot, 'yung aming mga concerns about sports," ani Ayo.

Ang pinaka-naging counselor ng grupo, si Gang Badoy Capati ng Rock Ed at mental health clinician ng Project Steady Asia.

Para kay Badoy, hanga siya sa prosesong pinagdaanan ng mga atleta kabilang si Diaz.

Kasamarin sa grupo ang billards champion na si Rubilen Amit.

Sa tulong nina Capati, Ayo, at Navaro, ginabayan nila ang mga atleta na sumulat ng mga sanaysay o esay tungkol sa kanilang nararamdaman at pinagdadaanan.

Nakabuo pa sila ng librong pinamagatang "Winning Still."

Hanggang ngayon, nagsasama pa rin sila para mag-bonding at mag-kuwentuhan.

Hangad ng mga coach at atleta na maraming kabataang atleta ang matuto na hindi lang pisikal na lakas ang kailangang bigyan ng kahalagahan kundi maging ang tibay ng loob at malakas na mental health.

-- Ulat ni TJ Manotoc, ABS-CBN News