Hidilyn Diaz inaming handa na sakaling mag-propose ng kasal ang nobyo

MAYNILA—Aminado si Olympic gold medalist Hidilyn Diaz na handa na siya sakaling ayain na siya ng kanyang nobyong si Julius Irvin Naranjo na magpakasal.

Sa programang "Sakto" ng TeleRadyo nitong Huwebes, sinagot ni Diaz ang tanong sa kung ano ang susunod na magaganap sa relasyon nila ni Naranjo na siya ring tumatayong professional coach niya sa weightlifting.

"Para sa akin si Julius na lang ang tatanungin niyo. Kasi ako ready naman ako," pangiting inamin ni Diaz.

Isang Filipino-Japanese weightlifter si Naranjo na nakilala ni Diaz sa kompetisyon sa Turkmenistan noong 2017.

Matatandaang sa panayam noong 2019 sa "Magandang Buhay," ilang taon bago siya sumabak sa Tokyo Olympics ay naibahagi noon nina Diaz at Naranjo ang kanilang plano pagkatapos ng laban sa Olympics ngayong 2021.

Pag-amin ni Diaz, nais na niya ang lumagay sa tahimik at magkaroon ng anak. Maliban dito ay nais niya ring tapusin ang kanyang pag-aaral.

" 'Yun ang gusto ko after na, sana makuha ko, kini-claim ko na makuha ang gold sa Olympics. After that magkakaroon ng baby, mag-settle. Then kailangan ko rin makapagtapos (ng pag-aaral)," ani Diaz.



Sa nasabi ring panayam, sinabi ni Diaz na mapalad siyang nasa tabi niya si Naranjo na batid at tanggap na ang priyoridad niya ay ang weightlifting.

"Masyado kasi akong focused. Alam niya na ang priority ko ngayon ay weightlifting talaga. So suwerte ako na nandiyan siya sumusuporta," ani Diaz noon.



Ayon kay Diaz, bagama't mayroong mga 'di pagkakaunawaan dahil sa parehong malakas ang kanilang personalidad, maayos ang kanilang samahan pagdating sa pagsasanay sa weightlifting.

"Siya ginagawa niya ng maayos ang trabaho niya. Ako gusto ko mag-perform ng maayos. So nagki-click pagdating sa training," pagbabahagi noon ni Diaz.

Pangako naman noon ni Naranjo, anuman ang mangyari ay lagi lang siyang nandiyan para kay Diaz.

"I promise to continue to support you even after Tokyo 2020 if you decide to continue," ani noon ni Naranjo.