'A kindhearted person': Batang footballer na pumanaw dahil sa COVID-19 inalala ng kapatid

MAYNILA - Sa edad na 17 anyos, maraming pangarap si Alyana "Yana" Bautista.

Kasama rito ang matutong magmaneho, maging captain ng papasukang women’s football team sa Ateneo De Manila University at mag-uwi ng kampeonato para sa paaralan.

Pero nawala ito sa isang iglap nang pumanaw si Bautista dahil sa komplikasyon sa COVID-19.

Kuwento ng kapatid niyang si Martie, Marso nang makaramdam si Yana ng kakaiba sa kaniyang paggalaw.

"She felt a tingle, on her left foot tapos umakyat siya left arm she couldn't grasp or hold tapos umakyat na siya ng brain. Her eyes were going on different directions. So at the moment we were like 'we need to get her to the hospital',” ani Bautista.

Na-diagnose si Yana ng may ADEM o pamamaga ng utak at spinal cord.

Sinubukang mag-therapy ni Yana pero pabalik-balik ang kaniyang mga sintomas hanggang hinikayat ng espesyalista ang pamilya na ipa-COVID-19 test ang dalaga kahit wala itong tipikal na sintomas ng COVID-19.

Lumabas na nagpositibo ang 17 anyos sa resulta.

"Yung direction ng doctor sinasabi niya there have been studies across the UK and Australia that there is parang a strain ng COVID-19 that is not like we see sa media that affects the lungs that gives pneumonia it actually attacks the central nervous system and instigates ADEM,” ani Martie.

Sa pag-aaral sa London, nakita sa ilang pasyenteng may COVID-19 ang pamamaga sa utak o ang rare disorder na ADEM.

Noong isang linggo, dinala si Yana sa intensive care unit dahil biglang naging kritikal ang kaniyang kondisyon.

"Like a snap of the finger they just gave us the news she’s gone and it just felt so unreal,” dagdag niya.

Nagpasalamat ang pamilyang Bautista sa lahat ng mga nakiramay sa kanila, kahit ang mga hindi nila kilala.

Pero nagulat sila dahil sa sinapit ng batang kapatid.

Inalala rin ni Martie ang yumaong kapatid na siyang naging sandigan niya.

"She's 17 and I'm 23 and I ask advise from her she's just a beautiful and kindhearted person," ani Martie.

Gusto ngayon ng pamilyang Bautista na mas malaman ang iba pang epekto ng COVID-19.

Gusto rin nilang alalahanin ang naging buhay ni Yanna na sa murang edad ay ipinamalas ang tapang sa loob at labas ng football field. — Ulat ni Jeff Canoy, ABS-CBN News