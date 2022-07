Pinoy-Belgian, nasungkit ang silver medal sa Jiu-Jitsu ng World Games '22

BRUSSELS - Nasungkit ng 23-taong gulang na Pinoy-Belgian na si Ian Lodens at kasamang Belgian na si Charis Gravensteyn ang silver medal sa Jiu-Jitsu sa katatapos na World Games 2022 na ginanap sa Birmingham, Alabama, USA nitong July 17.

Photo courtesy of Ian Lodens

Ayon kay Ian, matagal nila itong pinaghandaan. Pero dahil sa pandemya, pansamantalang nahinto ang kanilang sabayang pagsasanay kaya itinuloy nila ang kanilang training sa kani-kanilang mga bahay.

“The preparations we had for this World Games were a little bit different as we used to. We started using a lot of physio, doing a different warm up so we can be more like into each other as a duo couple," saad ni Lodens.

Photo courtesy of Ian Lodens

Nang tinanggal na ang COVID-19 restrictions sa bansa, marami raw silang binago sa kanilang nakasanayan.

“The change of group warm up together, change of habits, change of food as well, was such a good help to prepare for this,” dagdag ni Lodens.

Nitong June, silver medal din ang napanalunan ng mag-partner sa European Championship duo mixed category habang gold naman sa duo adults men kasama ang kanyang kapatid na si Ryan Lodens.

Photo courtesy of Ian Lodens

Ang World Games ay para sa sports na hindi kasali sa Olympics. Pagbabahagi ni Lodens, ito na ang huling World Games na kanilang lalahukan ni Gravensteyn. Magiging abala na raw kasi si Grevensteyn bilang bagong duo coach ng Jujitsu National Team.

Pagtutuunan naman ni Lodens ang paghahanap ng trabaho, katatapos lang ni Lodens sa kursong Sports and Movement Therapy. Tuloy naman ang training niya para sa susunod na laban nilang magkapatid sa kategoryang duo adults.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Belgium, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.