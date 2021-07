Pondo, injury, matrix: Mga hamon na hinarap ni Hidilyn bago makuha ang Olympic gold

Mangiyak-ngiyak na nakatayo sa podium ng Tokyo Olympics si Hidilyn Diaz, matapos makamit ang kauna-unahang gold medal ng Pilipinas noong Hunyo 26, sa Tokyo, Japan. Edgard Garrido, Reuters

MAYNILA - Kahit kailan ay hindi pa nakikita ng bansa ang isang Pilipino na may hawak na gintong medalya mula sa Olympics - hanggang sa dumating si Hidilyn Diaz.

Nakamit ni Diaz ang kauna-unahang gintong medalya ng Pilipinas sa halos 100 taon na paglahok ng bansa sa palaro, matapos talunin ang 8 ibang atleta para sa kategorya, kabilang ang world record holder na si Liao Qiuyun ng China.

Pero hindi naging madali ang landas ng atleta na tubong Zamboanga.

Ikalima sa 6 na anak ng mag-asawang Emelita at Eduardo si Hidilyn. Edad 11 si Hidilyn nang mamulat sa weightlifting dahil sa mga kamag-anak.

Sumubok na magbuhat ng ipil-ipil ang Pinay weightlifter. Nang magka-interes sa laro, nagsanay siya gamit ang barbel na gawa sa semento.

Pero hindi lang kakulangan sa gamit ang naging pabigat - kundi ang madalas sabihin sa kaniya na hindi pambabae ang weightlifting.

"Baka mahulugan ako ng barbel, baka hindi ako mabuntis, kasi magbubuhat ka ta's wala magkakagusto sayo. Kapag sa probinsiya sinasabi na hanggang sa bahay ka lang dapat dito ka lang. Before noong bata ako, insecure ako, kinakahiya ko pero along the way, minahal ko sarili ko. Di dapat. Kaya ako nandito kasi may rason," ani Hidilyn sa dating panayam sa programang "Sports U" ng ABS-CBN.

Nagpursige at nanalo sa Batang Pinoy at iba pang torneyo si Hidilyn hanggang makapasok ng national team.

Nakatulong siya sa pamilya at napag-aral pa ang sarili sa pamamagitan ng scholarship, dahil sa weightlifting. At matapos ang injury gusto na sanang sumuko ni Hidilyn.

"Nagka-injury, nakakapagod na rin mag-training, burn out pero natural na napapagod, babalik ka doon sa 'bakit?' Bakit kailangan ko itong gawin? Bakit kailangan ko mag-training. Dahil may goal ako," ani Hidilyn sa programang "The Score" noon ng dating ABS-CBN Sports and Action.

Taong 2007 nang makuha ni Diaz ang bronze medal sa Southeast Asian Games. Sa susunod na taon, sumabak siya sa Beijing Olympics bilang wildcard entry at naging unang Pinay na lumaban sa weightlifting - pero di nakapag-uwi ng medalya.

Hindi naman siya nakasali sa Olympics noong 2012 sa London pero tuloy-tuloy ang mga laban niya sa mga kompetisyon. Pilak ang nakuha niya sa 2011 at 2013 SEA Games, at naka-gold sa Asian Weightlifting Championship noong 2015.

At sa susunod na taon, mas nakilala pa si Diaz nang iuwi ang silver medal mula sa Rio Olympics sa Brazil. Siya ang unang Pinay na nanalo ng Olympic medal at unang Pilipino sa halos 2 dekada.

Pero hindi ibig sabihin ng tagumpay sa sport ay madali na, lalo't ang pangarap ni Diaz ay makuha ang mailap na gold sa Olympics para sa Pilipinas.

Taong 2019 nang manawagan siya ng tulong-pinansiyal para sa kaniyang training at tinanong kung puwede ba ang sponsorship mula sa pribadong kompanya dahil aniya'y hirap na siya.

Sa parehong taon, idinawit din siya ng Palasyo sa isang matrix ng mga umano'y bahagi ng malaking plano para tanggalin sa puwesto si Pangulong Rodrigo Duterte - kahit na walang ebidensiya at walang masabing source ang noo'y tagapagsalita na si Salvador Panelo.

Pinasinungalingan ito ni Diaz at sinabing nasa Olympics ang kaniyang focus.

Noong 2019 din nakuha ni Hidilyn ang kauna-unahang gold medal sa SEA Games, kung saan binitawan niya ang mga salitang: "Mayroon na ako gold sa Asian Games, mayroon na ako gold sa SEA Games. 'Yung gold sa Tokyo. I claim it. Iuuwi ko sa Pilipinas."

Hindi natuloy noong 2020 ang Tokyo Olympics dahil sa pandemya at halos 2 taon na siyang hindi nakakauwi at nakakapiling ang kaniyang pamilya.

"Ang hirap, hirap - ganito pala ang buhay OFW. Christmas na Christmas, wala ako sa pamilya ko, pero tinatagan ko na lang loob ko para sa goal ko," ani Hidilyn.

Hirap, sakripisyo, at determinasyon ang naging daan sa tagumpay ni Hidilyn sa Tokyo 2020 - na bakas sa kaniyang mga kamay matapos ang tagumpay.

Sinabi rin ng kaniyang ina na si Emelita sa panayam sa ABS-CBN News na kumpiyansa siyang makakakuha ng medalya ang anak.

Pero hindi niya inakalang ginto ang iuuwi nito.

Hanga rin ang ama ni Diaz na si Eduardo sa ipinakitang katatagan ng anak para makita ang gintong medalya.

Proud din ang kaniyang mga kapitbahay, gaya ni Gina Luciano, na nakita ang naging sakripisyo ng pamilya.

Sa ipinost na larawan ni Hidilyn, saka lang napansin ang isa pang medalya na nakasabit sa leeg niya -- ang Our Lady of Miraculous Medal.

Hindi nawala ang matagal nang pananampalataya ni Hidilyn, at ang pananalig na gagawa siya ng kasaysayan at ipapakita ang saysay ng sports sa bansang gustong makita ang imposible na maging posible.

-- May ulat ni Leizel Lacastesantos