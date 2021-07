Hidilyn Diaz nakamit ang unang Olympic gold para sa Pilipinas

MAYNILA — Gumawa ng kasaysayan nitong Lunes ang atletang si Hidilyn Diaz matapos niyang masungkit ang kauna-unahang gintong medalya ng Pilipinas sa Olympics para sa weightlifting.

JUST IN: GOLD AT LAST!



The Philippines has finally secured a gold medal at the Olympic Games as Pinay weightlifter Hidilyn Diaz reached the top podium in the women’s 55kg in Tokyo. #Tokyo2020 #Olympics



Photo: Edgard Garrido, @Reuters | via @cedrickkbasco pic.twitter.com/4zubAs8ujr