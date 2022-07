Retrato mula sa PADS Dragon Boat Team

Umabot na sa apat ang bilang ng gintong medalyang napanalunan ng Philippine Accessible Disability Services Inc. (PADS) dragon boat team sa isang international competition na idinadaos ngayon sa Amerika.

Wagi ang grupo sa smallboat paradragon 2 open category ng ika-13 IDBF Club Crew Worlds Championship na idinaos sa Florida state.

Nakapagtala sila ng pinakamabilis na time na 2 minutes at 17 seconds sa unang round, at 2 minutes at 18 seconds sa ikalawang round ng 200-meter route.

"Mabuhay ang mga Pilipino! Mabuhay ang mga Atletang Pinoy!" sabi ng grupo sa isang social media post.

Ngayong Linggo ang huling araw ng kompetisyon at nakatakdang umuwi ng Cebu ang team, na may miyembrong persons with disabilities, sa darating na linggo.

Noong 2019, nagkamit ng back-to-back championship ang PADS dragon boat team sa international competitions na ginanap sa Thailand at Hong Kong.

— Ulat ni Annie Perez

