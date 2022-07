Iga Swiatek of Poland in action against Alize Cornet of France during their Women's third round match at the Wimbledon Championships, in Wimbledon, Britain, 02 July 2022. Kieran Galvin, EPA-EFE

PARIS, France -- Poland's Iga Swiatek continues to dominate the WTA rankings released on Monday with almost twice the points of second-placed Estonian Anett Kontaveit.

In a largely unchanged Top 10, American Jessica Pegula moved up one place to a career-high seven.

Croat Petra Martic jumped 30 spots to 55 after winning her second title in Lausanne on Sunday with American Bernarda Pera moving up 49 places to break into the Top 100 at 81st after her first title win in Budapest.

WTA rankings:

1. Iga Swiatek (POL) 8336 pts

2. Anett Kontaveit (EST) 4326

3. Maria Sakkari (GRE) 4190

4. Paula Badosa (ESP) 4030

5. Ons Jabeur (TUN) 4010

6. Aryna Sabalenka (BLR) 3267

7. Jessica Pegula (USA) 3087 (+1)

8. Danielle Collins (USA) 3022 (-1)

9. Garbine Muguruza (ESP) 2886

10. Emma Raducanu (GBR) 2717

11. Cori Gauff (USA) 2647

12. Darya Kasatkina (RUS) 2635

13. Belinda Bencic (SUI) 2635

14. Leylah Fernandez (CAN) 2588

15. Karolina Pliskova (CZE) 2477

16. Simona Halep (ROM) 2415

17. Jelena Ostapenko (LAT) 2302 (+1)

18. Veronika Kudermetova (RUS) 2090 (+1)

19. Barbora Krejcikova (CZE) 2074 (-2)

20. Victoria Azarenka (BLR) 2016

Selected:

55. Petra Martic (CRO) 1025 (+30)

81. Bernarda Pera (USA) 758 (+49)

