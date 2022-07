Pinoy fencers, pursigidong makapasok sa Olympics 2024

DUBAI - Determinado at puspusan ngayon ang ensayo ng Pinoy fencers para mahasa ang kanilang galaw at istilo sa pakikipag-iskrimahan.

Ayon kay coach Amatov Canlas ng Philippine Fencing Team, pursigido ang Pilipinas na makasama sa Olympics 2024. Aniya, bukod sa matinding pagsasanay, kailangan din ng exposure sa international fencing competition.

“Nung naging head coach ako, vision ko talaga na kung gusto nating makarating sa Olympics kailangang pumunta sa world championship, wala namang problema sa akin kung matalo, pero step by step,” sabi ni Canlas.

Isa si Samantha Catantan na pambato ng Pilipinas sa fencing. Nakasungkit siya ng ginto sa katatapos na SEA Games sa Vietnam at dahil sa kanyang husay, ginawaran siya ng scholarship sa Penn State University sa Amerika.

“Sobrang thankful po ako at sobrang honored po ako na nire-represent ko yung Philippines, syempre isang school sa US na hindi ko ini-expect na makakakuha ako ng scholarship.” sabi ni Catantan.

Malayo na ang narating ng champion fencer na si Catantan na patuloy na nagbibigay ng karangalan sa bansa.

“Hindi pa rin ako makapaniwala na ang dami ko nang countries na napuntahan dahil sa fencing, actually nung nag-start ako, hindi ko rin alam na pwedeng makakuha ng scholarship,” sabi ni Catantan.

Para naman kay Canlas, isa lang ito sa magagandang bunga ng kanilang pagsisikap at maganda rin ang resulta sa mga sinalihang global tournament.

“Best ranking namin dito ay nag-top-8 na kami, tapos may top 16 na rin kami, so nakukuha na namin unti-unti, pero tulad ng sinabi ko hindi overnight ito,”sabi ni Canlas.

Bukod kay Catantan, humahataw na rin ngayon sa world stage ang bagitong fencer na si Faber Cabrera na nakapasok sa direct elimination round championship sa Dubai.

“I feel great, I feel proud kasi I was able to fight all these countries and win against some of them,” sabi ni Cabrera.

“Ang sinasabi ko power, from nothing to something. Pero tingnan mo naman nananalo ka na ngayon dito at makakapasok ka na sa susunod na round, diba?. Well hindi pa ito pero ito pa lang ang start,” dagdag ni Canlas.

Tiwala si Canlas na sa kanilang patuloy na pagsasanay at pagsali sa mga pandaigdigang torneo gagawa rin ng pambihirang marka at pangalan sa international competitions ang Pinoy fencers.

