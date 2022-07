Pinoy boxer bagong WBC Asia Continental Lightweight champ

DUBAI - Umpisa pa lang ng laban nagpakita na ng bangis si Jason Paden Vayson na kilala rin sa bansag na “Striker” ng PIlipinas laban kay Nutlai Lalbiakkima ng India Dubai World Trade Centre kamakailan.

Nagpalitan ng maiinit na suntok at gigil ang dalawa para maipanalo ang WBC Asia Continental Light Weight title. Pero sa huli, nanaig ang power punches ng Pinoy, tinalo niya si Lalbiakkima sa score na 94- 97, 97-93, 94-96 matapos ang 10 rounds.

Ayon kay Vayson, pinagsikapan niya ang panalo para maitaas ang watawat ng Pilipinas at makausad sa mas malaking laban.

“Napanalunan ko yung belt na’to, sipag at tiyaga lang sa pagte-training. Gusto ko pang makalaban ulit sa next championship naman sa 108, gusto ring makagawa ng pangalan sa Pilipinas,” sabi ni Vayson, WBC Asia Continental Light Flyweight Champion.

Nananatiling undefeated ang tubong Bayugan, Agusan del Sur na may sampung panalo, lima rito ay via knock-out.

Isinagawa ang laban sa ilalim ng Countdown To The Middle East Crown in Dubai na sinalihan ng top boxers ng mundo. Sulit naman ang panonood ng lahat dahil sa pambihirang laban at aksyon na ipinamalas ni Vayson sa boxing ring.

Proud din ang boxing team dahil muling naibandera ang husay ng Pinoy boxers.

